Pierwsza oferta na domowy internet mobilny bez zobowiązania z limitem 300 GB w miesiącu

W ofercie na domowy internet mobilny od Vectry znalazłem pierwszą na rynku ofertę na domowy internet mobilny bez zobowiązania z limitem transferu 300 GB (bez podziału na dzień i noc). To dobra okazja, by przyjrzeć się dziś podobnym ofertom z dużymi limitami.

Jeśli w naszej lokalizacji nie ma mamy możliwości skorzystać z internetu stacjonarnego, najlepszym rozwiązaniem w oczekiwaniu na podłączenie, jest wybór oferty na internet mobilny bez zobowiązania, z możliwie największym limitem transferu danych na pełnej dostępnej prędkości. Takie oferty przydatne są też dla osób wynajmujących mieszkanie czy studentom, którzy to niedługo zaczynają rok akademicki.

Jeszcze do niedawana, ścianą nie do przejścia dla osób bez dostępu do internetu stacjonarnego, były oferty na domowy internet mobilny z limitem 100 GB transferu danych. Z czasem pojawiły się u operatorów wirtualnych „przebitki” takich propozycji z większym limitem, ale tylko w nocy.

Przykładem może być oferta Premium Mobile, w której za 49,90 zł miesięcznie możemy korzystać z limitu 100 GB w dzień i 200 GB w nocy oraz Otvarta - nieco taniej, bo za 44,90 zł dostępny jest tu taki sam pakiet dzień/noc.

Kolejnym zwiastunem na większe limity w domowym internecie mobilnym, były oferty Play, Plush, Virgin Mobile i Mobile Vikings.

W Play internet na kartę za doładowanie konta w Play24 można korzystać z limitu 200 GB transferu danych w miesiącu za 50 zł miesięcznie. W Virgin Mobile w tej samej cenie jest 220 GB, a w Mobile Vikings doszliśmy już do 250 GB za 60 zł (przez pierwsze 3 miesiące 48 zł). Z kolei w Plush za 60 zł dostępny jest limit na poziomie 200 GB, podobnie jak w Play za 50 zł.

Chwilę po tym, wspomniani już operatorzy Premium Mobile i Otvarta podwyższyli pakiet dzienny ze 100 GB do 200 GB, ale już za dużo wyższą cenę - odpowiednio aż 99,90 zł oraz 79,99 zł miesięcznie.

W końcu Vectra zdecydowała się na udostępnienie jako pierwszy operator limitu 300 GB transferu danych w miesiącu - bez podziału na korzystanie w dzień czy w nocy, w konkurencyjnej do powyższych planów cenie 64,99 zł miesięcznie.

Podobny limit można wprawdzie osiągnąć w ofercie na kartę w Orange, ale nie jest to dedykowana oferta na internet mobilny i wymaga to trochę zachodu. Miesięcznie w tej cenie 65 zł można wykonać 13 doładowań po 5 zł w Mój Orange, co w sumie daje 292,5 GB (13x22,5 GB), co oczywiście mija się z celem - to typowa oferta na kartę do smartfona, no i w Vectra bez takich kombinacji, w tej samej cenie mamy większy limit.

Dla porównania, zerknijmy jeszcze na alternatywy w ofertach „wielkiej czwórki” w abonamentach z długoterminowym zobowiązaniem, w przybliżonych cenach. Alfabetycznie zaczynając, w Orange za 59,99 zł miesięcznie możemy skorzystać z limitu 500 GB transferu danych (w tym 50 GB poza strefą domową) oraz z darmowego transferu danych w nocy.

W Play za 65 zł dostępny jest pakiet z 250 GB transferu danych, W Plusie jest to już 75 zł za taki sam limit - za to darmowy dostęp do Disney+ na rok. Jednak najkorzystniejszą ofertą z zobowiązaniem na minimum 12 miesięcy jest oferta T-Mobile, gdzie za 60 zł, czyli tyle co w Orange mamy dostęp do domowego internetu mobilnego bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Przy umowie na 24 miesiące w tej samej ofercie T-Mobile dorzuca miesiąc gratis.

Na koniec już jako ciekawostka dla osób, które potrzebują superszybkiego internetu stacjonarnego. Przeglądając dziś ofertę Vectry trafiłem na nowość w postaci internetu symetrycznego - Internet 10 G, z prędkością pobierania i wysyłania na poziomie 8300 Mb/s. Jednak koszt tej przyjemności jest niebagatelny, oprócz kosztu instalacji prawie 200 zł, co miesiąc trzeba uiszczać prawie 300 zł za abonament.

Jeśli chcecie skorzystać z tej oferty musicie się jednak uzbroić w cierpliwość, bo zniknęła już ona ze strony Vectry. Prawdopodobnie były to przymiarki operatora do jej udostępnienia - zdążyłem tylko zrobić zrzut ekranu, niemniej myślę, że powinna ona pojawić się z powrotem lada chwila.

Stock Image from Depositphotos.