Do tej pory w Netii mogliśmy skorzystać z dwóch planów 5G - Super 5G za 55 zł i VIP 5G za 65 zł miesięcznie, zawierające odpowiednio limit 30 GB i 60 GB transferu danych w miesiącu. Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

Bliźniaczą ofertę ma aktualnie Plus - cztery plany z dostępem do 5G za 35 zł, 55 zł, 65 zł i 85 zł, z limitem transferu danych na poziomie 4 GB, 30 GB, 60 GB i 120 GB w miesiącu.

Z tą różnicą, iż w przypadku gdy korzystamy już z innych usług Plusa, możemy koszt planów za 55 zł, 65 zł i 85 zł obniżyć o 25 zł. Podobnie teraz będzie u operatora Netia z tym, że możliwe to będzie również w najtańszym planie za 35 zł. Za to w najdroższym zamiast 120 GB będzie dostępne 100 GB.

Nowa oferta na abonament komórkowy w Netia

W nowej ofercie Netii mamy teraz również cztery plany - wszystkie z dostępem do 5G:

Netia Mobile 5G Standard (5G) Super (5G) VIP (5G) Giga (5G) Nielimitowane rozmowy, SMS, MMS tak tak tak tak Pakiet danych 4 GB 30 GB 60 GB 100 GB Dane w roamingu w UE 4,5 GB 5 GB 7,5 GB 11 GB Pierwsza karta SIM, cena dla nowych klientów 35 zł/miesiąc 55 zł/miesiąc 65 zł/miesiąc 85 zł/miesiąc Pierwsza karta SIM, cena dla klientów z innymi usługami Netii 25 zł/miesiąc 30 zł/miesiąc 40 zł/miesiąc 60 zł/miesiąc Druga i kolejne karty SIM 25 zł/miesiąc 30 zł/miesiąc 40 zł/miesiąc 60 zł/miesiąc Pierwsze 6 miesięcy dla drugiej karty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii:

Za sprawą rosnącej popularności serwisów wideo, mobilna konsumpcja danych rośnie w bardzo szybkim tempie. Temat ten jest bardzo często poruszany przez obecnych i potencjalnych klientów w rozmowach z naszymi konsultantami. Dzięki tysiącom rozmów z klientami i zaangażowaniu naszych pracowników powstała oferta, która najlepiej na rynku odpowiada na potrzeby użytkowników.

Co jeszcze istotne, do tej pory klienci usług komórkowych Netii mogli korzystać przez cały okres umowy tylko z darmowego dostępu do muzycznego serwisu Tidal i to tylko w planie VIP 5G - ta opcja pozostanie w nowej ofercie, również w planie Giga 5G (klienci Standard 5G i Super 5G dopłacą za Tidal 10 zł miesięcznie), ale dojdzie też serwis Disney+ (podobnie jak w Plusie czy innych ofertach w Netii).

W nowej ofercie wszyscy klienci wybierający jeden z dostępnych planów, skorzystają z bezpłatnego rocznego dostępu do serwisu z filmami i serialami Disney+ (po roku, wchodzi standardowa cena 28,99 zł miesięcznie). Ponadto klienci przenoszący numer od innego operatora przez 3 miesiące będą mogli korzystać z abonamentu komórkowego za 1 zł miesięcznie. Podobnie jak przy kolejnych numerach na koncie z tym, że opłata 1 zł będzie obowiązywała przez pół roku.

No i na koniec coś zupełnie nowego - takiej opcji nie mają klienci w Plusie. Osoby, które będą chciały wykupić jedną z nowych taryf, ale nie będą chcieli się jednocześnie wiązać z operatorem długoterminową umową, mogą skorzystać z wariantu umowy na czas nieokreślony - wówczas opłata za każdy plan będzie wyższa tylko o 5 zł miesięcznie.

Źródło: Netia.