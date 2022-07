Najtańszy abonament u „wielkiej czwórki” vs najtańsza oferta bez zobowiązania w ich submarkach

Będą podwyżki czy nie w przyszłym roku, to już teraz przy obecnych cenach mówimy o przepaści. Po co więc wiązać się umową, skoro można mieć więcej w dużo niższej cenie bez zobowiązania - przynajmniej jeśli potrzebujemy tylko jeden numer dla siebie. Spójrzmy więc na to zestawienie najtańszych ofert w Orange, Play, Plus i T-Mobile z zobowiązaniem na dwa lata i w ich submarkach bez zobowiązania, ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pod uwagę bierzemy oferty z nielimitowanymi rozmowami i nielimitowanymi wiadomościami dla nowych klientów.

Najtańszy abonament w Orange vs najtańsza oferta bez zobowiązania Orange Flex

Najtańsza oferta bez zobowiązania w submarkach Orange, dostępna jest w Orange Flex.

Najtańsza subskrypcja w Orange Flex kosztuje 25 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych.

Z kolei najtańszy abonament w Orange z zobowiązaniem na dwa lata, kosztuje 40 zł i oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości, skorzystamy w nim zaledwie z 5 GB transferu danych, czyli trzy razy mniej. Jeśli chcielibyśmy z jakiegoś bliżej nieznanego powodu taki sam abonament w Orange, co w subskrypcji Orange Flex - musielibyśmy zapłacić 50 zł, a więc dwa razy więcej.

Orange vs Orange Flex Abonament Orange Orange Flex nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 5 GB 15 GB opłata miesięczna 40,00 zł 25,00 zł

Najtańszy abonament w Play vs najtańsza oferta bez zobowiązania Virgin Mobile

W submarkach Play, najtańszą opcją będzie oferta na kartę w Virgin Mobile - #GIGADAJE Plus za 25 zł miesięcznie, zawierająca nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 35 GB transferu danych.

Natomiast w abonamencie Play, najtańszy pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera tylko 3 GB transferu danych, droższy za 45 zł - 8 GB i dopiero za 60 zł mamy 60 GB transferu danych.

Play vs Virgin Mobile Abonament Play #GIGADAJE Plus nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak nie transfer danych 3 GB 35 GB opłata miesięczna 35,00 zł 25,00 zł

Najtańszy abonament w Plus vs najtańsza oferta bez zobowiązania Plush

Najtańszy abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Plush kosztuje 25 zł, to pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 15 GB transferu danych (20 GB za staż po dwóch latach).

Najtańszy abonament w Plusie kosztuje 35 zł i zawiera 4 GB transferu danych, droższy za 55 zł to już 30 GB, no ale 30 zł drożej niż w Plush.

Plus vs Plush Abonament Plus Abonament Plush nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 4 GB 15 GB (20 GB) opłata miesięczna 35,00 zł 25,00 zł

Najtańszy abonament w T-Mobile vs najtańsza oferta bez zobowiązania Heyah

W najtańszej subskrypcji Heyah zapłacimy 19,99 zł miesięcznie za 20 GB transferu danych, do tego oczywiście też nielimitowane rozmowy i wiadomości.

Natomiast najtańszy abonament w T-Mobile (co ciekawe zarówno z zobowiązaniem na 2 lata, jak i 6 miesięcy we wszystkich planach - wcześniej pół roku było dostępne tylko w najtańszym planie) kosztuje 40 zł i zawiera 5 GB transferu danych. Kolejny abonament za 50 zł z 20 GB, czyli to samo za 30 zł drożej.

T-Mobile vs Heyah Abonament T-Mobile Heyah nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak transfer danych 5 GB 20 GB opłata miesięczna 40,00 zł 19,99 zł

Tak więc najtańsze oferty bez zobowiązania w submarkach naszych operatorów z "wielkiej czwórki" kosztują od 19,99 zł do 25 zł i zawierają od 15 GB do 35 GB transferu danych. Z kolei w najtańszych abonamentach długoterminowych u tych samych operatorów zapłacimy od 35 zł do 40 zł za transfer danych na poziomie od 3 GB do 5 GB - przepaść.

