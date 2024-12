Darmowy bonus z okazji 20 milionów graczy Marvel Rivals – sprawdź jak odebrać

Zalogujcie się do gry od 20 grudnia, by zdobyć darmowy bonus.

Niespełna 2 tygodnie – tyle potrzebowało Marvel Rivals na osiągniecie imponującego kamienia milowego, a mianowicie aż 20 milionów graczy. Z tej okazji twórcy przygotowali drobny upominek, który już niebawem odbierzecie za darmo.

Marvel Rivals celebruje 20 milionów graczy i przygotowuje się do świątecznego eventu

Marvel Rivals miało okazać się klapą, ale ostatecznie w produkcję od studia NetEase zagrywają się użytkownicy z całego świata. Nowy hero shooter debiutował 6 grudnia i w kilkanaście dni zdążył przyciągnąć przed ekrany aż 20 milionów osób, co jest naprawdę dobrym wynikiem. W pierwszych wrażeniach z Marvel Rivals podkreślałem takie plusy jak krótkie i intensywne starcia, dużą liczbę ciekawych bohaterów, stabilność serwerów pomimo dużego zainteresowania i w końcu wciągającą rozgrywkę z syndromem „jeszcze jednego meczu” – tłumy przed ekranami potwierdzają, że moje odczucia nie są odosobnione.

Twórcy celebrują to wydarzenie darmowym sprayem, który już za moment będzie można odebrać w grze – wystarczy zalogować się do swojego konta w okresie od 20 grudnia do 10 stycznia. Nie jest to jedyny prezent pod choinkę, który NetEase przygotowało dla swojej społeczności. Już w ten piątek startuje świąteczny event, wprowadzający do gry tematyczne skiny (między innymi do Venoma, Jeffa i Groota), nowe tryby gry, zimowe mapy i kilka innych niespodzianek.

Ciesz się Zimowym Świętem z wyjątkowymi kostiumami o tematyce świątecznej, nowymi trybami gry i kilkoma niespodziankami!

Zwiastun nadchodzącego eventu możecie zobaczyć poniżej.

Przypomnijmy, że grać w Marvel Rivals możecie zupełnie za darmo. Hero shooter z postaciami Marvela jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PS5.