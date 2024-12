Darmowa niespodzianka na 30-lecie Playstation. Gracze pieją z zachwytu!

To ten szczególny dźwięk z dzieciństwa, który zostaje z człowiekiem niezależnie od tego czy było to w jego domu, czy u kolegów z klasy. Właśnie wrócił na konsole z darmową aktualizacją!

Wkładamy płytę, click, teraz zamykamy klapkę. Słyszymy, jak rozpędza się płytka i gdy tylko konsola zaczyna ją odczytywać, zaczyna się to szczególne intro. Dźwięk, który przeszywa na wskroś i jest równie ekscytujący dzisiaj, tak jak był 30 lat temu.

Sony rozpieszcza graczy na 30 urodziny! Wzruszenie murowane

Sony ma dla graczy wzruszający i darmowy prezent na uczczenie 30 urodzin. Wystarczy, że już teraz włączycie konsolę PlayStation 5 i czeka tam wyjątkowa aktualizacja, która zabierze wszystkich wehikułem czasu na początek istnienia marki. Od teraz, przez ograniczony czas, można się cieszyć dźwiękiem, który niewątpliwie wzruszy miliony. Od teraz PlayStation 5 włącza się z ekranem z pierwszej konsoli Sony.

PlayStation

Jest to idealny sposób, aby zwalić każdego millenialsa z nóg. Od razu wracają wspomnienia z dzieciństwa, niezależnie czy była to własna konsola, znajomych z klasy albo kuzynostwa. Ten dźwięk oznaczał niesamowitą frajdę czekającą po drugiej stronie telewizora. Niezależnie od tego, kiedy zaczęła się przygoda z PlayStation, to intro ma po prostu to coś i poruszy zmysły każdego.

Z powodu tej okazji w menu Ustawienia konsoli pojawiła się na samym szczycie dodatkowa opcja: PlayStation 30th Anniversary. Tam czeka do wyboru 5 wariantów tematycznych na uczczenie całej historii marki. Niestety pierwsza konsola nie miała żadnego menu (kto to widział w tamtych czasach!) i podczas gdy pozostałe warianty modyfikują menu na wzór PS2-PS4, tak to... Jest... .

A ty? Które wybierzesz dla siebie?

PlayStation 1

PlayStation 2

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation 30th Anniversary

Ponadto Sony wydało także filmik, którym dziękuje graczom za 30 lat wsparcia. Z tej okazji w sklepie cyfrowym PlayStation czekają również zniżki nawet do -75% i promocja potrwa do 20 listopada. Może to nawet dobra okazja, żeby sobie odświeżyć jakieś klasyki!

Screenshoty zostały zrobione na konsoli PlayStation 5 przez autora tekstu.