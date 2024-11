Nie ma siły na legendy, chociaż nowa gra w tej serii nie powstała od ponad dwudziestu lat, to płomień w sercu jej fanów goreje mocniej niż kiedykolwiek. W rankingach wyczekiwanych wskrzeszeń przoduje miażdżąc takie legendy jak MegaMan, a w konkursie popularności ustępuje tylko innej klasyce, Devil May Cry.

W końcu wyszła z subskrypcji PlayStation Plus Premium

Premiera odświeżonej wersji klasyka z PlayStation 1 miała miejsce ponad miesiąc temu, lecz była zarezerwowana tylko dla subskrybentów usługi dostępnej na konsoli. W dodatku nie byle jakiej, bo tej najdroższej, dzięki której gracze mają dostęp nie tylko do specjalnych zniżek, ale i kolekcji klasycznych tytułów z niektórymi świeższymi.

Szczęśliwie, w końcu ten odświeżony klasyk wyszedł ze swojego cyfrowego więzienia i stał się dostępny dla każdego za niewysoką opłatą. Co ciekawe, nie jedna, lecz dwie klasyczne pozycje pojawiły się poza PlayStation Plus. Do Dino Crisis doszła jeszcze gra, która dała początek kultowej serii, ale i uwielbianym, chociaż średnio udanym filmom - Resident Evil.

Czy ten ruch może dać trochę spokoju fanom serii? Czy to znak, że ani Sony, ani Capcom nie zapomnieli o Dino Crisis? Lepiej trzymać nadzieje na wodzy, bo trudno sobie wyobrazić, że sytuacja jest dla tytułu dobra, kiedy nawet Shinji Mikami, reżyser pierwszej części podchodzi do potencjału na chłodno i tak skomentował dla Eurogamera wyniki wspomnianych wcześniej rankingów:

"Bardzo mnie to zaskoczyło. Fajność dinozaurów i czadowe rzeczy jakie możesz z nimi zrobić zostały już w zasadzie doprowadzone do perfekcji w Monster Hunterze", skomentował Shinji Mikami. "(...) nie czuję, aby było teraz wiele przestrzeni na grę tego typu, szczególnie odkąd Monster Hunter stał się tak powszechnym tytułem. No, ale tak, zaskoczyło mnie to"

Co ciekawe, nie jest on jedynym legendarnym twórcą związanym z Dino Crisis. Pieczę nad sequelem przejął po nim doskonały Shu Takumi, najlepiej znany ze swojej serii Ace Attorney.