PlayStation odpala petardę na koniec roku. Gracze będą zachwyceni

To już ostatni miesiąc tegorocznego zestawienia gier w ramach PlayStation Plus Essential – najtańszego abonamentu w ofercie dla graczy. Co przygotowano na grudzień?

Rok powoli dobiega końca, a ostatnie miesiące dla podstawowego planu PlayStation Plus przyniosły graczom kilka ciekawych tytułów: premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha, MLB The Show 24, Little Nightmares II, WWE 2K24, remake Dead Space oraz Doki Doki Literature Club Plus! Mieliśmy też Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo i premierowe Death Note Killer Within. Zanim jednak pożegnamy 2024 r., PlayStation ma dla graczy jeszcze jedną aktualizację katalogu PS+ Essential. W co zagracie w przyszłym tygodniu?

PlayStation Plus Essential w grudniu 2024

3 grudnia w ofercie PS+ Essential pojawią się: