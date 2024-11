Xbox i PlayStation z masą niespodzianek na święta. Takiej okazji nie można przegapić

Xbox i PlayStation zapraszają do wspólnego odliczania do Świąt Bożego Narodzenia. Najlepiej zrobić to z kalendarzem adwentowym. W tym roku na graczy czeka masa atrakcji.

Święta to czas spotkań z bliskimi i wspólnego biesiadowania. To także moc prezentów – od rodziny, przyjaciół i znajomych. To również szansa na zdobycie upominków od firm, które w ten sposób znajdują sposób na promocję. Swoje promocje okołoświąteczne organizują m.in. firmy Microsoft i Sony kierując je przede wszystkim do graczy. Zarówno fani konsol Xbox, jak i PlayStation w tym roku mogą liczyć na masę atrakcji. A wszystko za sprawą kalendarzy adwentowych, w ramach których na graczy czekają atrakcyjne nagrody i upominki.

Kalendarz adwentowy Xbox 2024. Co będzie do wygrania?

Kalendarz Adwentowy Xbox wystartuje po raz ósmy już 1 grudnia! Codziennie na wszystkich fanów zielonych o godz. 20:00 – do 24 grudnia br. włącznie Tradycyjnie, firma nie zdradza, co będzie do wygrania w tym roku. Patrząc jednak na grafikę promującą, można spodziewać się kodów na jedne z najpopularniejszych produkcji ostatnich lat, oraz limitowane sprzęty – w tym konsole Xbox. Na przestrzeni ostatnich lat w ramach kalendarza adwentowego Xbox gracze mieli szansę zdobyć kilka ciekawych nagród – i to nie tylko w postaci kodów na najpopularniejsze gry. Prezentami dla najbardziej zapalonych fanów marki były m.in. figurki (w tym z gier z serii Far Cry), limitowane pady Xbox Wireless Controller.

Każdego dnia na profilach Xbox na Facebooku i Instagramie do zgarnięcia będą świetne nagrody od PLAION, Ubisoft, CENEGA, Bethesda, CD PROJEKT RED, EA - Electronic Arts, czy Open Beta.

Kalendarz adwentowy PlayStation 2024. Co będzie do wygrania?

Swój własny kalendarz adwentowy przygotowało również PlayStation łącząc święta z obchodami 30-lecia istnienia marki. Na graczy czeka specjalnie przygotowana strona internetowa, na której czekają zadania dające możliwość zdobywania punktów każdego dnia. Te można wymieniać na specjalne bilety. Każdy bilet kosztuje 750 punktów. Osoba, która kupi najwięcej biletów danego dnia, zgarnie nagrodę główną, a ci, którzy będą na drugim i trzecim miejscu, dostaną nagrody dodatkowe. Abonenci PlayStation Plus dostaną dodatkowe punkty. Te również zostaną przyznawane ekstra, za zdobycie trofeów w trakcie trwania akcji.

Jak zdobyć punkty? Przed graczami czeka sporo wyzwań, w tym:

Obejrzyj film – im dłużej oglądasz, tym więcej punktów zdobywasz!

Quiz wiedzy o historii PlayStation.

Ankieta – podziel się swoimi opiniami i przemyśleniami na temat PlayStation.

Pamięć – gra typu znajdź dwa takie same obrazki.

Zgadnij grę – wykaż się swoją wiedzą na temat gier PlayStation.

Magiczne oko – odgadnij jaki kod skrywa obrazek.

Zagadka matematyczna – rozwiąż zagadkę.

Quiz dźwiękowy – odgadnij skąd pochodzi dany dźwięk lub ścieżka dźwiękowa.

A co jest do wygrania? W pierwszym dniu kalendarza adwentowego, który już wystartował, do zdobycia był PlayStation Portal, czy klocki LEGO. Wczoraj do wygrania była konsola PlayStation 5 Pro oraz kontroler DualSense. Dziś macie szansę na PlayStation VR2 czy kody na NHL 25. Szczegóły akcji, która potrwa do 24 grudnia, znajdziecie na oficjalnych stronach PlayStation.