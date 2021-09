Dacia Jogger – nawet 7-osobowy z ciekawymi i praktycznymi rozwiązaniami

Dacia Jogger to przestronna (w opcji 7 miejsc siedzących) i praktyczna propozycja tego producenta na samochód rodzinny. Do wyboru są trzy zespoły napędowe: zupełnie nowy 1.0 TCe 110 o mocy… 110 KM i wtryskiem bezpośrednim, również 1.0 ECO-G o mocy 100 KM z preinstalowanym systemem zasilania gazem LPG (zbiorniki: 40 l gazu, 50 l benzyny), a także wersja hybrydowa o mocy 140 KM zapożyczona z Renault Clio E-Tech – ten napęd będzie dostępny dopiero w 2023. Wszystkie wersje przednionapędowe, bez szans na AWD.

Udostępniona na statycznej prezentacji Dacia Jogger to 7-osobowa wersja premierowa „Extreme”, która oferuje wysoki wariant wyposażenia. W jego skład wchodzą m.in. duże i czarne felgi, akcenty kolorystyczne, czy pewne dodatki we wnętrzu jak system inforozrywki ze (stosunkowo) dużym ekranem, system monitorowania martwego pola, kamera cofania itd.

Dacia Jogger w środku

Wnętrze Dacii Jogger podporządkowane jest przestronności i praktyczności. Z przodu, co nie powinno być zaskoczeniem, jest bardzo dużo miejsca – mam 1,84 m wzrostu, a nad głową wciąż miałem około 10 cm wolnej przestrzeni. Kierownica jest regulowana w szerokim zakresie w dwóch płaszczyznach – piszę o tym, gdyż w tym budżecie to wcale nie jest takie oczywiste – a kolumnę mogłem wysunąć na tyle daleko, bym mógł usiąść „zgodnie ze sztuką”. Fotel kierowcy da się regulować na wysokość, jak i zmienić kąt oparcia. Niestety nie było możliwości, bym uniósł przednią część siedziska, przez co podparcie pod udami było z mojego punktu widzenia trochę niewystarczające – ale tego należało się spodziewać po samochodzie w takim budżecie.

Siadając w 2. rzędzie w systemie „sam za sobą” wciąż miałem trochę miejsca przed kolanami, a nad głową kilka centymetrów „luzu”. Siedzisko było dosyć wysoko umieszczone, przez co w dłużej trasie miałbym najpewniej całkiem wygodnie. Opcjonalnie na oparciach przednich foteli zamontowane mogą być składane „stoliczki”. Spróbowałem też usiąść w trzecim rzędzie i co mocno mnie zaskoczyło: było naprawdę OK. Dało się tam wejść w miarę komfortowo (długie tylne drzwi, podnoszone tylne siedziska), miałem gdzie schować stopy, nad głową miałem jeszcze trochę miejsca, na ramiona również – słuszna długość nadwozia (4,55 m) i rozstaw osi (2,9 m) zostały tutaj bardzo dobrze spożytkowane. Niestety, nawet w tej wersji wyposażenia nie znalazłem nawiewów klimatyzacji/wentylacji na drugi czy trzeci rząd siedzeń (szyby dla trzeciego rzędu są uchylne). Na plus: po jednej lampce dla wspomnianych rzędów.

Pojemność bagażnika Dacii Jogger zależy od konfiguracji oczywiście. W wersji 5-osobowej mieści 708 litrów, zaś w 7-osobowej 160 litrów. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń pozostaje 565 litrów w wersji 7-osobowej oczywiście.

Jak się spodziewacie, Dacia Jogger ma raczej budżetowo wykończone wnętrze, co jest oczywiście typowe dla tego przedziału cenowego. Poszczególne elementy sprawiają jednak wrażenie solidnie zmontowanych i wytrzymałych. Panel klimatyzacji oczywiście w pełni manualny, a pod nim gniazdo 12V („zapalniczka”) i USB (typu A), drugie jest na szczycie kokpitu. Dodatkowy port zasilający jest też z tyłu.

Dacia Media Control app

W budżetowych samochodach niemal zawsze jest dylemat z systemem inforozrywki. Zwykle trzeba za niego dosyć sporo (w porównaniu z ceną samochodu) zapłacić, a i tak nawigacji raczej się nie używa (w końcu mamy smartfony z lepszymi mapami), a wówczas taki system inforozrywki pozostaje nam do obsługi multimediów i ewentualnie zmiany ustawień samochodu. Teoretycznie, Dacia nie wymyśliła nic nowego, ale rozwiązanie z aplikacją Media Control wygląda na zaskakująco skuteczne.

Na kokpicie znajduje się miejsce na zapięcie smartfona w pozycji horyzontalnej, tuż obok jest też złącze USB, z którego można ładować telefon. To rozwiązanie najprostsze, ale w Dacii Jogger możemy pójść krok dalej i zainstalować aplikację Media Control, która po sparowaniu za pomocą Bluetooth udostępnia nam następujące funkcje:

specjalną nakładkę z dużymi kafelkami,

zarządzanie ustawieniami samochodu,

dostęp do telefonu, kontaktów, wiadomości z poziomu tej aplikacji,

dostęp do muzyki z serwisów streamingowych i przełączanie się między utworami za pomocą przycisków na kierownicy.

Jest to więc zdecydowanie więcej niż tylko smartfon wpięty w miejsce systemu inforozrywki. Nie wszystkie aplikacje są dostępne z poziomu tego narzędzia – np. youtube, z oczywistych powodów – ale lista dostępnych opcji wydaje się dużo większa niż w przypadku np. Android Auto.

Co ważne, smartfon utrzymywany jest na gumowych szynach z wyraźnym zgrubieniem w środkowej części, dzięki czemu zdecydowana większość smartfonów nie będzie miała blokowanych (na stale wciśniętych) bocznych przycisków: wzbudzenia/odblokowania czy regulacji głośności.

Jedyny, acz istotny problem polega na tym, że decydując się na rozwiązanie ze smartfonem rezygnujemy z kamery cofania, która jest dostępna dla Dacii Jogger, a przynajmniej w tej aplikacji nie znalazłem opcji w tej sprawie – zresztą ciężko byłoby to realizować w czasie przez Bluetooth. Na szczęście, decydując się na wariant z ekranem inforozrywki mamy dostęp do Android Auto i CarPlay.

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

W budżetowym samochodzie rozbudowanego zestawu nie ma się co spodziewać, ale i tak Dacia Jogger wyposażona może być ponad obowiązujący na terenie Unii Europejskiej standard. Obok wymaganego systemu ostrzegającego i interweniującego w układ hamulcowy – Emergency Brake Assist – w zakresie 7-170 km/h dla jadących pojazdów i 7-80 km/h dla stojących, mamy jeszcze czujniki parkowania z opcjonalną kamerą cofania, asystent podjazdu (zapobiega niekontrolowanemu cofnięciu się po puszczeniu hamulca). Opcjonalny jest asystent martwego pola działający w zakresie 30-140 km/h, który ostrzega o pojazdach znajdujących się obok nas. Producent nie deklaruje interwencji w układ kierowniczy. Nie znalazłem też żadnych informacji na temat asystenta pasa ruchu, a jedynie o opcjonalnym adaptacyjnym tempomacie z „kontrolą układu kierowniczego”. Wygląda też na to, że nie będzie dostępny system ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas cofania.

Cennik Dacii Jogger nie jest jeszcze znany.