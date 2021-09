Oto nowy Opel Astra, będzie dostępny w wersji elektrycznej

Opel Astra 8. generacji

Nowy Opel Astra dostępny będzie do zamówienia już na jesieni, ale pierwsze egzemplarze trafią do klientów dopiero w przyszłym roku. Obecnie oferowane jest tylko nadwozie typu hatchback, na bardziej praktyczne kombi musimy poczekać do końca 2022 roku. 8. już generacja Astry wyróżnia się pod wieloma względami. Po pierwsze na zewnątrz zastosowano nową stylistykę - Vizor, którą znamy już chociażby z nowej Mokki. Pod spodem zmian jest jeszcze więcej, bo cała konstrukcja bazuje na nowej platformie EMP2 stworzonej przez PSA (teraz Stellantis). Mamy zatem tutaj te same rozwiązania co w Peugeot 308, ale miejmy nadzieje, że w nieco bardziej atrakcyjnej cenie. Ale tej jeszcze niestety nie znamy.

Nowy Opel Astra jest nieznacznie dłuższy od swojego poprzednika (4 mm) i ma nieco większy (13 mm) rozstaw osi, który wynosi 267,5 cm. To powinno zapewnić więcej miejsca dla pasażerów z tyłu. Do dyspozycji będzie też bagażnik o pojemności 422 litrów, co jest bardzo dobrą wartością w tej klasie. Wąskie lampy nadają mu charakteru, zarówno z przodu jak i z tyłu, a Opel informuje, że w Astrze będzie można zamówić też matrycowe reflektory Intelli-Lux LED z 168 elementami LED. Tak zaawansowanej konstrukcji jeszcze w tym segmencie nie było.

Opel Astra z napędem hybrydowym

Dzięki zastosowaniu platformy EMP2 klienci będą mieli do dyspozycji szeroką paletę jednostek napędowych, choć ich moc raczej nie zrobi na nikim wrażenia. Podstawowa jednotka spalinowa to trzycylindrowy motor o pojemności 1,2 litra i mocy 110 lub 130 KM (230 Nm) sparowany z manualną, sześciobiegową skrzynią. Diesel ma 1.5 litra pojemności, 130 KM i 300 Nm. Ciekawiej robi się dopiero gdy wybierzemy hybrydę typu plugin. Dostępne są dwie wersje o mocy 180 lub 225 KM i momencie obrotowym 360 Nm sparowane z ośmiostopniową przekładnią automatyczną. System składa się z silnika spalinowego o pojemności 1.6 litra (z turbodoładowaniem) oraz silnika elektrycznego, który zasilany jest z baterii o pojemności 12,4 kWh. Powinno to pozwolić na pokonanie nawet 55 km w trybie elektrycznym. W 2023 roku na rynek trafi natomiast Astra-e, czyli model w pełni elektryczny na nowej platformie koncernu Stellantis. Wstępne informacje mówią o baterii o pojemności 60 kWh i zasięgu około 400 km.

W kabinie znajdziemy natomiast dwa duże wyświetlacze o przekątnych 10 cali oraz dotykowe przyciski. W wersji z automatyczną skrzynią biegów nie ma nawet charakterystycznego drążka, tryb jazdy wybieramy przyciskiem. Wygląda też na to, że sporo mamy plastików wykończonych na połysk, co pewnie przestanie ładnie wyglądać już po kilku tygodniach. Kierowcy docenią natomiast obecność foteli z certyfikatem AGR, które teraz będą mogły być nie tylko podgrzewane, ale również wentylowane.

Nie zabraknie też technologii wspomagających kierowcę, są to m.in. wielofunkcyjna kamera na szybie przedniej, cztery kamery nadwozia (jedna z przodu, jedna z tyłu i po jednej z boku), pięć czujników radarowych (jeden z przodu i po jednym na każdym narożniku) oraz czujniki ultradźwiękowe z przodu i z tyłu. W systemie Intelli-Drive 2.0 kamery i czujniki są zintegrowane z usługą online e-horizon, co rozszerza zakres działania kamer i radaru. Umożliwia to systemowi dostosowanie prędkości na łukach, komunikowanie zaleceń dotyczących prędkości oraz wykonywanie półautomatycznych zmian pasa ruchu. Wykrywanie obecności rąk na kierownicy gwarantuje, że kierowca cały czas angażuje się w jazdę. Tańszy system Intelli-Drive 1.0 obejmuje alarm o ruchu poprzecznym pojazdów z tyłu, wykrywanie obiektu w martwym polu oraz aktywne utrzymywanie pojazdu pośrodku pasa ruchu.

Jak już wspominałem, zamówienia będzie można składać od października, a pierwsze dostawy rozpoczną się na początku 2022 roku.