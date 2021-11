Dacia Jogger w tej cenie to hit, połączenie minivana i SUVa

Dacia Jogger startuje od 63 400 zł

Szczegółowo o tym co oferuje Dacia Jogger napisał już Tomek w swojej relacji ze statycznej prezentacji tego modelu. W skrócie jest to samochód segmentu C w nadwoziu typu kombi, który swoją prezencją przypomina połączenie SUVa i minivana. I nic tutaj nie jest na wyrost, bo w nadwoziu o długości 4,55 metra udało się zmieścić 3 rzędy siedzeń, a prześwit na sucho wynosi dokładnie 20 cm, więcej niż w wielu dużych SUVach. Jogger ma być do bólu praktyczny, a takie rzeczy jak wyposażenie dodatkowe schodzą tutaj na dalszy plan. W podstawowej odmianie wycenionej na 63 400 zł oferuje miejsce dla 5 pasażerów i bagażnik o pojemności 708 litrów. Dopłacając 3000 zł dostajemy samochód siedmiomiejscowy ze składanym trzecim rzędem siedzeń. W zależności od ich konfiguracji bagażnik ma wtedy od 160 do 565 litrów.

Dacia Jogger bazuje na płycie podłogowej CMF-B, tej samej co modele Logan i Sandero. Z przodu prezentuje się także do nich bardzo podobnie i całkiem atrakcyjnie. Z tyłu nie jest już tak dobrze, a nadwozie wydaje się nieco pudełkowate za sprawą pionowo poprowadzonej tylnej klapy. Ma to jednak swój aspekt praktyczny, bo gwarantuje szeroki otwór bagażnika. Po złożeniu wszystkich siedzeń przestrzeń bagażowa może sięgnąć nawet 1819 litrów. Uwagę zwracają też składane relingi dachowe, które mają wbudowane poprzeczki i w razie potrzeby mogą posłużyć za podpory bagażnika dachowego o wadze do 80 kg.

Skromnie niestety prezentuje się oferta silnikowa, dostępny będzie tylko motor 1.0 TCe o mocy 100 lub 110 KM. Ten pierwszy sprzedawany jest z fabryczną instalacją LPG, co pozwala na tańsze podróżowanie. Zbiornik gazu zamontowany jest we wnęce koła zapasowego i ma 40 litrów. Wersja 110 KM korzysta tylko z benzyny i ma zbiornik o pojemności 50 litrów. W obu przypadkach dostępna jest tylko manualna skrzynia biegów. W 2023 roku pojawi się też model hybrydowy z silnikiem 1.6 E-Tech znanym chociażby z Renault Megane o mocy 140 KM, który ma automatyczną skrzynię biegów i baterię o pojemności 1.2 kWh.

Dacia Jogger - cennik i wyposażenie

Jak już wspominałem cennik startuje od 63 400 zł za model 1.0 TCe 100 LPG w wersji Essential z 5 miejscami. Dopłata do wersji TCe 110 to 2000 zł, a za dodatkowy rząd siedzeń trzeba dopłacić 3000 zł. W bazowej wersji mamy między innymi stalowe felgi 16 cali, światła dzienne w technologii LED, światła przeciwmgielne, elektryczne przednie szyby i centralny zamek. Jest też czujnik zmierzchu, system awaryjnego hamowania po wykryciu przeszkody, asystent ruszania pod wzniesienie i system multimedialny Media Control z ekranem 3.5 cala i opcją podłączenie smartfona. Niestety nie ma klimatyzacji, trzeba za nią dopłacić - 1900 PLN albo kupić wyższą wersję wyposażenia.

W pakiecie Comfort, który startuje od 71 400 zł mamy już manualną klimatyzację, modułowe relingi, przyciemnione tylne szyby, system Media Display z ekranem o przekątnej 8 cali i wsparciem dla Android Auto i Apple Car Play, a także czujnik deszczu oraz czujniki parkowania z tyłu. W wersji SL Extreme zaczynającej się od 75 400 zł dochodzą aluminiowe felgi, osłony zderzaka, automatyczna klimatyzacja, kamera cofania oraz dostęp bezkluczykowy. Co ciekawe można zamówić też system Media NAV z bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple Car Play. Dobrze wyposażony model w wersji 7-miejscowej będzie zatem dostępny za niespełna 80 000 zł, co wydaje się atrakcyjną propozycją na tle rynkowych rywali. Wygląda na to, że Dacia Jogger może w przyszłym roku stać się hitem sprzedaży.