Czytniki Kindle w super cenie. Taka okazja często się nie trafia

Tegoroczne święto „Prime Day” potrwa do 11 lipca. Amazon chwali się tysiącami produktów w niższych cenach, jednak trzeba się mocno napracować, by znaleźć naprawdę mocne promocje i atrakcyjne przeceny produktów. Znacznie taniej kupicie m.in. Samsunga Galaxy S25, ale nie możemy też zapominać o produktach z logo Amazon, w tym najpopularniejsze czytniki z serii Kindle. Każdy, kto kocha czytać e-booki i szuka najlepszym rozwiązań, powinien zainteresować się tą ofertą, tym bardziej, że z okazji obecnej wyprzedaży mamy do czynienia z naprawdę dobrymi cenami.

Reklama

Czytniki Amazon Kindle w super cenach. Obok tej oferty nie można przejść obojętnie



Kindle Paperwhite 6. generacji z 16 GB pamięci na dane dostępny jest za 639,99 zł. To najnowsza generacja czytnika z 7-calowym antyrefleksyjnym wyświetlaczem z jeszcze wyższym kontrastem i 25% szybszym odświeżaniem przy przewracaniu stron. Wyposażony jest w wydajną baterię, dzięki której czytnik działa na jednym ładowaniu nawet 12 tygodni. Paperwhite w wersji Signature Edition to 32 GB pamięci na dane, automatyczna regulacją podświetlenia i ładowanie bezprzewodowe. W ramach Prime Day kosztuje obecnie 719,99 zł. Podstawowe czytniki Kindle 11 w kolorze czarnym lub matcha (zielonym) można kupić za 409,99 zł. To urządzenia wyposażone w 6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi z antyrefleksem i wbudowanym oświetleniem, oferującym zoptymalizowaną technologię wyświetlania czcionek i 16-poziomową skalą szarości. Posiadają 16 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię pozwalającą na 6 tygodni pracy na jednym ładowaniu. Wszystkie powyższe czytniki Kindle posiadają złącze USB-C.

By móc skorzystać z niższych cen na czytniki Kindle musicie posiadać aktywny abonament Amazon Prime. Za 49 zł rocznie mamy dostęp do bezpłatnych dostaw do Paczkomatów, biblioteki filmów i seriali z platformy Amazon Prime Video oraz bogatej kolekcji gier na PC, które można odebrać bez dodatkowej opłaty – zarówno w ramach wewnętrznej aplikacji, jak i w sklepach Epic Games Store, GOG, a czasami również w sklepie Xbox. Do tego częste promocje i specjalne wyprzedaże, które są zarezerowane wyłącznie dla członków Amazon Prime.