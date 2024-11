Legimi na Kindle – czy działa i czy warto? Sprawdź, zanim wykupisz abonament!

Legimi na Kindle – czy się da, jak to zrobić?

Legimi na Kindle to coraz bardziej popularne połączenie rodzimej usługi i urządzenia amerykańskiej firmy, choć nie jest tak proste, jak w przypadku innych czytników. Kindle, będący produktem Amazona, nie obsługuje bezpośrednio aplikacji mobilnej Legimi, ale można to obejść, korzystając z aplikacji Legimi na komputerze. Oto jak to zrobić, jakie są ograniczenia oraz korzyści z tego rozwiązania.

Jak korzystać z Legimi na Kindle?

Zaletą Legimi jest bogata oferta ebooków, którą można dostosować do potrzeb czytelnika dzięki abonamentowi na zasadzie subskrypcji. Użytkownicy Kindle mogą z niej skorzystać, ale wymaga to zainstalowania specjalnej aplikacji na komputerze i regularnej synchronizacji Kindle z komputerem. Pomimo tych dodatkowych kroków, rozwiązanie to cieszy się popularnością dzięki dostępowi do szerokiego katalogu tytułów.

Na czym polega synchronizacja?

Legimi na Kindle różni się od tradycyjnych aplikacji Legimi na innych urządzeniach, takich jak inkBOOK czy PocketBook, gdzie aplikacja jest dostępna bezpośrednio na czytnikach. Kindle wymaga użycia komputera i aplikacji Legimi (macOS/Windows), aby przenieść ebooki na czytnik. Ten proces trzeba powtarzać, aby zaktualizować zawartość, a liczba nowych tytułów, które można pobrać, jest ograniczona do 7 lub 10 w zależności od wybranego planu subskrypcyjnego.

Krok po kroku: jak skonfigurować Legimi na Kindle?

1. Załóż konto i wybierz subskrypcję dla Kindle

Wejdź na stronę Legimi i załóż konto. Następnie wybierz jeden z dostępnych pakietów, który obsługuje Kindle. Obecnie Legimi oferuje kilka opcji subskrypcji, które różnią się między sobą liczbą dostępnych miesięcznie książek oraz dodatkowymi funkcjami. Przykładowo, w pakiecie bez limitu można pobrać do 7 ebooków miesięcznie na Kindle, natomiast w bardziej rozbudowanym pakiecie jest możliwość pobrania do 10 tytułów miesięcznie.

2. Pobierz aplikację Legimi na komputer

Aby rozpocząć korzystanie z Legimi na Kindle, musisz pobrać aplikację Legimi na komputer (Windows lub Mac). Pozwala ona na synchronizację czytnika z kontem Legimi i przeniesienie wybranych ebooków na urządzenie. Pobranie aplikacji jest darmowe i można to zrobić bezpośrednio ze strony Legimi.

3. Podłącz Kindle do komputera

Użyj kabla USB, aby połączyć Kindle z komputerem. Następnie otwórz aplikację Legimi i zaloguj się na swoje konto. Proces synchronizacji polega na przeniesieniu ebooków z konta Legimi na Kindle, a więc wybierz te, które chcesz pobrać na urządzenie i przeprowadź synchronizację. Ebooki przeniesione w ten sposób będą cały czas dostępne na Twoim czytniku.

4. Pobieranie książek i comiesięczna synchronizacja

W zależności od wybranego pakietu, co miesiąc możesz dodać nowe książki do swojej kolekcji. Proces ten należy powtarzać przynajmniej raz w miesiącu, aby mieć możliwość pobrania kolejnych tytułów. Warto jednak pamiętać, że każdorazowo możesz wybrać maksymalnie 7 lub 10 nowych ebooków na Kindle, co odróżnia tę usługę od aplikacji na inne czytniki.

Plusy korzystania z Legimi na Kindle

Dostęp do szerokiego katalogu tytułów – W Legimi można znaleźć tysiące ebooków, w tym bestsellery, klasykę literatury oraz wiele nowości wydawniczych. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy lubią mieć duży wybór książek w jednym miejscu.

– W Legimi można znaleźć tysiące ebooków, w tym bestsellery, klasykę literatury oraz wiele nowości wydawniczych. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy lubią mieć duży wybór książek w jednym miejscu. Wygoda czytania na Kindle – Kindle to jedno z najpopularniejszych urządzeń do czytania dzięki swojej jakości wyświetlacza oraz ergonomii, co sprawia, że jest wygodny nawet przy dłuższej lekturze.

Minusy korzystania z Legimi na Kindle

Ograniczenia techniczne – Kindle nie obsługuje aplikacji Legimi bezpośrednio, dlatego niezbędne jest regularne podłączanie urządzenia do komputera, co dla niektórych użytkowników może być niewygodne.

– Kindle nie obsługuje aplikacji Legimi bezpośrednio, dlatego niezbędne jest regularne podłączanie urządzenia do komputera, co dla niektórych użytkowników może być niewygodne. Limit liczby książek – Miesięcznie można pobrać maksymalnie 7 lub 10 książek, co jest ograniczeniem w porównaniu do braku limitu na innych urządzeniach obsługujących aplikację Legimi bezpośrednio.

Alternatywy dla Kindle

Jeśli regularne łączenie urządzenia z komputerem wydaje się zbyt kłopotliwe, warto rozważyć inne czytniki, które obsługują Legimi bezpośrednio. Urządzenia takie jak inkBOOK czy PocketBook oferują integrację z aplikacją Legimi, co eliminuje konieczność comiesięcznej synchronizacji.