Najnowsze czytniki Kindle na dużej wyprzedaży! Który wybrać?

Amazon rozpoczął Black Friday Week, a wraz z nim ruszyła fala promocji na elektronikę. Wśród nich nie mogło zabraknąć popularnych czytników ebooków Kindle, więc to idealny moment, aby sprawić sobie lub obdarować bliską osobę jednym z najlepszych i najpopularniejszych czytników ebooków. Przyjrzyjmy się bliżej modelom Kindle objętym promocją.

Czytniki Kindle taniej na promocji. Wyprzedaż Black Friday na Amazonie

Podstawowy Kindle 11 (2024) posiada 6-calowy wyświetlacz z 300 ppi, który gwarantuje ostry i wyraźny tekst, porównywalny z drukowanym. Wbudowane podświetlenie pozwala na komfortowe czytanie niezależnie od warunków oświetleniowych, a 16 GB pamięci wewnętrznej pomieści zapewne wszystkie Wasze książki. Smukła i lekka konstrukcja sprawia, że czytnik wygodnie leży w dłoni, a bateria wystarcza na długie tygodnie użytkowania. Na Amazon kupisz go teraz za 449,99 zł, wcześniej kosztował 519,99 zł.

Kindle Paperwhite 6 to model z wyższej półki, który przenosi komfort czytania na wyższy poziom. Wyposażony jest w większy, bo 6,8-calowy wyświetlacz z 300 ppi, a cieplejsze światło z regulacją barwy pozwala dostosować je do indywidualnych preferencji. Wodoodporność (IPX8) oznacza, że możecie czytać w wannie lub na plaży bez obaw o zachlapanie. Dostępne są wersje z 16 GB i 32 GB pamięci wewnętrznej, a szybszy procesor zapewnia płynne działanie urządzenia. Na Amazon kupisz go teraz za 689.99 zł, wcześniej kosztował 799.99 zł.

Jeśli naprawdę dużo czytacie i zależy Wam na możliwie najlepszych warunkach, to Amazon ma dla Was także inną propozycję. Na szczycie oferty Kindle znajduje się bowiem model Paperwhite Signature Edition, który łączy w sobie wszystkie zalety Paperwhite 6 z dodatkowymi funkcjami. Automatyczna regulacja jasności dostosowuje podświetlenie do otoczenia, a ładowanie bezprzewodowe zapewnia wygodę użytkowania. Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano także 32 GB pamięci wewnętrznej, a to naprawdę mnóstwo miejsca na ebooki i audiobooki. Na Amazon kupisz go teraz za 769.99 zł, wcześniej kosztował 879.99 zł.

Wszystkie czytniki Kindle w promocji na Amazonie znajdziecie tutaj.

Tańsze Kindle na niemieckim Amazonie. Kindle Scribe na promocji

Promocje pojawiły się także na niemieckim Amazonie, który wybrane modele wysyła do Polski. Najnowszy Kindle 11 w wersji 2024, w kolorze czarnym, dostępny jest za jedyne 108,52 EUR, co stanowi oszczędność prawie 16 EUR w porównaniu do regularnej ceny. Jeśli marzysz o Kindle Paperwhite 6, to teraz możesz go kupić za 160,20 EUR zamiast 186,04 EUR.

Amatorzy większego komfortu czytania z pewnością docenią Kindle Paperwhite Signature Edition, który w promocji kosztuje 180,87 EUR (poprzednia cena to 206,71 EUR). W ofercie promocyjnej znalazły się również czytniki Kindle Scribe z funkcją pisania. Model 16 GB z rysikiem basic dostępny jest za 253,33 EUR (zamiast 382,43 EUR), a z rysikiem premium za 273,90 EUR (zamiast 413,44 EUR). Jeśli potrzebujesz więcej pamięci, możesz wybrać Kindle Scribe 32 GB z rysikiem premium za 284,23 EUR (poprzednia cena to 434,10 EUR).

Czytniki Kindle w niemieckim Amazonie znajdziecie tutaj.