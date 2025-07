Samsung Galaxy S25 w szokująco niskiej cenie. Tak tanio jeszcze nie było

Pierwszy w Polsce Prime Day mógł dla wielu okazać się wielkim rozczarowaniem. Choć w ramach całego wydarzenia mogliśmy kupić wiele ciekawych produktów w niższych cenach, szybko okazało się, że zagraniczne oddziały największego sklepu internetowego mają ciekawszą ofertę – nawet dla polskiego klienta. Niestety, rok później mieliśmy powtórkę z rozrywki. Mimo hucznych zapowiedzi i ciągłego podgrzewania atmosfery, Prime Day 2023 również był się mocno średni. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że przeceny są warte uwagi, niestety nasi zachodni sąsiedzi i klienci sklepów Amazon z innych krajów mieli znacznie ciekawsze promocje. Niestety, powtórkę z rozrywki przeżyliśmy w zeszłym roku. A jak wypada 2025? Ta oferta na flagowca Samsunga pokazuje, że jest światełko w tunelu i polski klient w końcu może liczyć na atrakcyjne ceny.

Samsung Galaxy S25 w super cenie. Kto skorzysta?

Samsung Galaxy S25 to tegoroczny flagowiec koreańskiego giganta, który do sprzedaży trafił na początku roku i szybko znalazł uznanie wśród recenzentów i samych użytkowników ceniących urządzenie za swoją specyfikację techniczną, implementację najnowszych funkcji Androida połączonych z rozwiązaniami dostarczanymi przez Samsung. Galaxy S25 posiada ekran o przekątnej 6,2 cala, działa pod kontrolą Snapdragona 8 Elite i posiada baterię o pojemności 4000 mAh, co wydaje się mało, jednak dzięki funkcji szybkiego ładowania nie trzema martwić się sytuacją, gdzie stracimy dostęp do świata. Do tego cały zestaw zaawansowanych aparatów: 50 Mpix (obiektyw główny) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw z 3x zoomem). Za selfie odpowiada matryca 12 Mpix.

Teraz możecie przekonać się sami o jego wyjątkowości. A wszystko w ramach promocji na Amazon z okazji „Dni Prime”. Posiadacze abonamentu Prime, który w Polsce kosztuje 49 zł rocznie, mogą kupić Samsung Galaxy S25 w wersji 12 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej za 2545,99 zł. To świetna okazja na zakup flagowca w atrakcyjnej cenie.