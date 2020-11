Dla tej gry kupiłem konsolę nowej generacji i niczego nie żałuję. Yakuza: Like a Dragon – recenzja

Yakuza to seria niezwykła. Z jednej strony: niepozorna. Z drugiej: dla wielu niezrozumiała. Z trzeciej: mam wrażenie, że sam wydawca momentami trochę za mocno przyłożył do tego rękę serwując pamiętne demo trzeciej odsłony serii, w którym przedstawił grę jako beat’em up z krwi i kości. I choć w poprzednich odsłonach serii faktycznie tamtejszy system walk miał więcej wspólnego z chodzonymi bijatykami niż RPG, to tak naprawdę nic nie mówiło o istocie samej Yakuzy. Bo pierwszą rzeczą którą musicie wiedzieć o tej serii to fakt, że jest to gra z otwartym światem pełnym dodatkowych aktywności i mini (choć patrząc na salony arcade – nie wiem czy to do końca odpowiednie słowo) gier. To tytuł w którym twisty fabularne serwowane są co chwilę, a historie poboczne często są niemniej wciągające niż wątek główny. W Yakuza: Like a Dragon znajdziemy wiele nowości, ale wplecionych na tyle sprytnie, że mają szansę zauroczyć zarówno starych wyjadaczy serii, jak i świeży narybek.