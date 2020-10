To może płacimy jednak przede wszystkim za markę i pewność wsparcia?

Jest jakiś powód dla którego ludzie wybierają średniopółkowce Samsunga mogąc wydać mniej za bardzo podobne urządzenia. Dlaczego? Bo Samsung kojarzy się z pewnością. To samo jest z Apple, które dodatkowo przekonuje zamkniętym systemem, który jest bezpieczniejszy od Androida, a sklep nie ma miliona dziwnych aplikacji, które jakoś nie chcą zniknąć z Google Play mimo większego zaangażowania producenta Androida. Czy słusznie? O problemach z serwisami Samsunga słyszeliśmy wielokrotnie, tak samo jak o awaryjności ich smartfonów. Nie lepiej jest u Apple, które z jednej strony jest chwalone za świetne wsparcie i serwis, z drugiej problemy z naprawami u Apple są często ogromne, a ceny za wymianę części wręcz kosmiczne.

Jest też oczywiście przywiązanie do marki, ale patrząc na problemy sprzedażowe Huawei widać, że łaska klienta na pstrym koniu jeździ i nawet ogromne pieniądze wydane na promocję produktów firmy nie przekonują ludzi do braku usług Google na smartfonach chińskiego producenta.

A wspominam o tym wszystkich, ponieważ widzę, że coraz szybciej flagowe nowości i rozwiązania schodzą do dużo, naprawdę dużo niższych półek cenowych. I mówiąc szczerze, gdybym wydał 6 tysięcy złotych na smartfon a potem zobaczył, że rozwiązania, które się tam znalazły trafiają do smartfona za tysiaka, byłym zwyczajnie zły.

Co zrobić, jak żyć?

Oczywiście nikt nie może Wam mówić, co powinniście robić ze swoimi pieniędzmi – ale analizując testy i recenzje smartfonów, na pewno sami dochodzicie do pewnych wniosków. Widzicie porównania i doskonale wiecie, że smartfon za 1000 złotych, czy nawet 2000 złotych jest gorszy od tego za 5000 złotych. Myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. Pozostaje natomiast pytanie, czy aby na pewno będziecie w stanie wykorzystać te wszystkie bajery, które lądują we flagowcach – czasem jako skończone, a czasem jako wersje beta, które testowane są na użytkownikach. Bo najwyższa półka cenowa to często poligon doświadczalny dla producentów, którzy obietnicami nowych rozwiązań czy technologii chcą zachęcić do zakupu najdroższych urządzeń. Szkoda tylko, że często te supernowe rozwiązania nie sprawdzają się w 100%, a kiedy zostaną już odpowiednio dopracowane – i tak lądują w niższych półkach cenowych. Więc czasem może po prostu lepiej poczekać, bo prędzej czy później i tak doczekacie się tych nowości w dużo tańszych urządzeniach.