realme to marka, która wydaje się bardzo dobrze odnajdywać na naszym rynku. Patrząc jednak, że doświadczenie zdobywała w Indiach, gdzie liczy się każda rupia, nietrudno jest zrozumieć, dlaczego ich strategia okazała się u nas sukcesem. Dobrze (i przemyślanie złożone) smartfony w niskich cenach to coś, co skusi ludzi w wielu zakątkach świata. Dodatkowo, marka wyraźnie postawiła sobie za cel oferowanie czegoś „ekstra”, czego w danym przedziale cenowym jeszcze nigdy nie było. Tak właśnie wyglądała seria 6, która jako pierwsza dawała użytkownikom 90 Hz ekran w cenie poniżej 1000 zł. Dalej mieliśmy realme X50 Pro 5G ze Snapdragonem 865 poniżej 3 tys. zł. X3 Superzoom wyróżniał się natomiast świetnymi aparatami, 12 GB RAM, 120 Hz ekranem i świetnym procesorem za nieco powyżej 2 tys. zł. I teraz realme robi to ponownie w przypadku serii 7, która może solidnie namieszać na rynku.

realme prezentuje realme 7 i 7 Pro. Dlaczego warto się nimi zainteresować.

Dziś realme pokazało dwa nowe smartfony, które wprowadzą nieco zamieszania na średniej półce cenowej. Zacznijmy od podstawowego modelu 7.

realme 7 – specyfikacja techniczna