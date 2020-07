Duża część sprzedawanych w Polsce czytników Kindle posiada takie reklamy i istnieją sposoby na pozbycie się ich. Można to zrobić kontaktując się z Amazonem i potwierdzając pobyt w Polsce, gdzie specjalne oferty nie obowiązują, więc z nich korzystać nie będziemy. Wtedy zazwyczaj pracownik Amazonu zdalnie wyłączy specjalne oferty na naszym czytniku. Jeśli ta metoda nie zadziała można przejść do sekcji zarządzania urządzeniami w panelu na Amazonie i dopłacić różnicę w cenie.

Czy każdy czytnik Kindle ma ekran E-ink?

Jeśli mówimy stricte o czytnikach Kindle od Amazonu, to tak – każdy jest wyposażony w ekran e-ink. Jednakże na początku istnienia serii tabletów Fire nosiły one nazwę Kindle Fire i te urządzenia był wyposażone w typowe ekrany LCD. Były i są to nadal tradycyjne tablety z Androidem i nakładką Fire OS z dostępem do sklepu Amazon AppStore. Jedną z aplikacji preinstalowanych na tabletach Fire jest aplikacja Kindle pozwalająca czytać książki i magazyny podobnie jak na innych urządzeniach z Androidem.

Słowo podsumowania

Dla wielu czytniki Kindle nie mają sobie równych pod względem sprzętowym i choć konkurencja wyprzedzała Amazon przy niektórych nowościach (np. wodoodporność), to są to urządzenia najbardziej kompletne jeśli chodzi o czytniki ebooków. Należy jednak brać poprawkę na fakt, że są one ściśle powiązane z ekosystemem usług i abonamentów Amazonu, które dla Polaków nie są na tyle użyteczne i korzystne (poza funkcją synchronizacji), że tylko nieliczni rzeczywiście wykorzystają dostęp do anglojęzycznej (i nie tylko) bazy książek sprzedawanych online oraz dostępnych audiobooków.

Sprzedawane w Polsce ebooki są dostępne także w formacie *.mobi – zgodnym z czytnikami Kindle – a część oferuje nawet automatyczną wysyłkę na czytnik, dzięki specjalnym adresom e-mail nadawanym przez Amazon. Jest to jakieś uproszczenie, które pozwala wygodnie kupować i przesyłać ebooki na posiadanego Kindle. Z całej stawki najlepszym wyborem w stosunku jakości do ceny będzie Paperwhite (3. lub 4. generacja), a dla tych, którzy będą chcieli wydać trochę mniej polecany jest podstawowy model. Jeśli nie macie oporów przed wydaniem dość sporej sumy gotówki na Kindle Oasis 2/3 (ponad 1000 zł) i czytacie bardzo dużo, to flagowy czytnik Amazonu nie powinien Was w ogóle rozczarować.