Czy to koniec SMS-ów o dopłatach do paczki? Policja wkracza do akcji

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni wielokrotnie ostrzegaliśmy was przed podejrzanymi SMS-ami, które informowały o konieczności dopłaty do paczki. Jeśli tego nie zrobimy, przepadnie. Za tymi wiadomościami stali oszuści, którzy właśnie trafili w ręce Policji.

W zeszłym tygodniu funkcjonariusze łódzkiego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i koordynowanego przez Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, przeprowadzili działania na obszarze 10 województw. Jego efektem było zatrzymanie 21 członków międzynarodowej grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach phishingowych. Przestępcy masowo wysyłali fałszywe wiadomości SMS, nakłaniając ofiary do dokonania płatności związanych z przesyłkami, paczkami lub rachunkami za prąd.

W treści wiadomości zawarte były linki kierujące ofiary na fałszywe strony imitujące portale bankowości elektronicznej. Poprzez wprowadzenie danych na podrobionej stronie, oszuści uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych, dokonując kradzieży środków pieniężnych i zawierając nielegalne umowy kredytowe. Liczba oszukanych przekroczyła 800 osób, a kwota strat wyniosła ponad 2,5 miliona złotych.

W operację zatrzymania oszustów zaangażowanych było blisko 90 funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy byli wspierani przez personel Centralnego Biura Śledczego Policji oraz inne jednostki służby. Spośród zatrzymanych 21 sprawców, kilku było obywatelami Ukrainy i Białorusi. W wyniku przeszukań 23 lokali ujawniono ponad 300 różnych dowodów, które jasno wskazują, czym zajmowali się oszuści. Znaleziono również różne umowy bankowe i karty bankomatowe, oraz zabezpieczono dużą ilość sprzętu elektronicznego, w tym telefony, komputery i nośniki pamięci, oraz znaczne sumy pieniędzy w różnych walutach.

Prokuratorzy postawili łącznie 161 zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieżami z włamaniem do rachunków bankowych, oszustwami komputerowymi oraz praniem pieniędzy uzyskanych w wyniku przestępstw. Pięciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych zgodnie z decyzją sądu.

Oszuści od "dopłat do paczek" w rękach Policji. Czy to koniec fałszywych SMS-ów?

Czy działania Policji przełożą się na to, że zmniejszy się liczba wiadomości SMS wysyłanych przez oszustów liczących na naszą niewiedzę lub naiwność? Szczerze – wątpię. Podejrzewam, że wkrótce pojawi się nowa grupa działająca w podobny sposób i bawiąca się z Policją w kotka i myszkę. Mam jednak nadzieję, że odpowiednie służby będą szybko reagowały i proceder ten zmalenie do minimum.

A my ponownie przestrzegamy - nie dajcie się nabrać na sztuczki i manipulacje oszustów. Żadna firma kurierska nie będzie wysyłać wiadomości SMS z prośbą o dopłatę do paczki. Z dużą ostrożnością trzeba też podchodzić do próśb o uzupełnienie adresu, co jest przyczyną "zatrzymania paczki". Telefony od Straży Granicznej? To próba oszustwa. Podobnie jak niemal wszystkie wiadomości SMS od wnuczków, babć i osób potrzebujących pomocy, np. po wypadku.

Na wszystkie tego typu zdarzenia należy uważać i nie dać się nabrać. Oszuści wiedzą jak wykorzystać nasze słabości, wiedzą z jakich sztuczek socjotechnicznych korzystać, by nas podejść. Nie dajmy się. W szczególności dotyczy to seniorów i osób, które nie są tak biegłe posługiwaniu się Internetem i do których nie docierają różne przestrogi i ogłoszenia. Choć jak się okazuje, nawet młodzi potrafią się nabrać - wystarczy odpowiedni zabieg ze strony oszustów.

Przestrzega również Policja i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które przypominają o konieczności dokonywania weryfikacji treści otrzymywanych wiadomości, które zawierają linki przekierowujące do stron podszywających się pod strony bankowości elektronicznej. Brak takiej weryfikacji może skutkować utratą środków pieniężnych z rachunków bankowych.