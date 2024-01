Metoda „na babcie” – tym razem to wnuczek dał się oszukać i stracił pieniądze

W ostatnim czasie wielokrotnie ostrzegaliśmy przed licznymi zagrożeniami ze strony internetowych oszustów, wymierzonymi w osoby w podeszłym wieku. Autorzy wyłudzeń – wykorzystując słabą znajomość mechanizmów funkcjonujących w sieci – wyciągają od emerytów dziesiątki tysięcy złotych, a następnie rozpływają się w powietrzu. Tym razem jednak sytuacja jest odwrotna – to młody człowiek został oszukany, choć znów przez sprawę przetacza się starsza kobieta.

25-latek dał się nabrać na fałszywą babcię

Klasyczne włamania na konta w mediach społecznościowych w celu manipulacji ofiarą i osiągnięcia określonych korzyści zdarzają się już rzadziej, ale nie oznacza to, że problem ten wygasł na dobre. Świadczy o tym choćby sprawa z Ciechanowa, która wydarzyła się raptem kilka dni temu.

11 stycznia do lokalnej komendy zgłosiła się 68-letnia kobieta, przekazując policjantom, że ktoś włamał się na jej konto w popularnym portalu społecznościowym. Za jego pomocą włamywacz skontaktował się ze znajomymi z prośbą o pilną opłatę zamówienia. Na haczyk złapał się 25-letni wnuk ofiary, zgadzając się na udostępnienie kodu płatności mobilnej. Niestety historia o zamówieniu nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Sprawca wykorzystał kod do wypłaty 400 zł z bankomatu w Radomiu i choć w porównaniu z podobnymi przestępstwami jest to relatywnie niska kwota, to i tak warto ostrzec swoich bliskich przed podobnymi zagrożeniami, które mogą nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie.

Tym razem padło na młodego człowieka, ale nie zapominajmy, że to właśnie nasi rodzice i dziadkowie są głównym celem cyberprzestępców. Dlatego też Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zorganizuje niebawem darmowy webinar edukacyjny dla seniorów.

Darmowy webinar „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”

Już za nieco ponad tydzień, 22 stycznia – nieprzypadkowo w dzień dziadka – odbędzie się darmowe spotkanie online skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli jak podaje portal polskiej policji, obywateli „najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu KNF oraz innych instytucji finansowych”.

Celem webinaru ma być przekazanie niezbędnych informacji o taktykach stosowanych przez oszustów i zagrożeń występujących na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologi. To ważna informacja nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla organizacji społecznych, bo w webinarze można uczestniczyć zarówno w pojedynkę, jak i grupowo – przykładowo za pośrednictwem domu seniora.

Jak wziąć udział w webinarium? To proste – zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR”. Organizatorzy informują, że potwierdzenia rejestracji zostaną przesłane najpóźniej do 21 stycznia 2024 roku. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Logowanie uczestników na webinarium „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” rozpocznie się od 16:30, a samo wydarzenie znajdziecie pod tym adresem. Do uczestnictwa w spotkaniu konieczne będzie stałe połączenie z siecią, a uczestnicy będą mogli połączyć się przez przeglądarkę lub aplikację.

