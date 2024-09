To miała być największa inwestycja amerykańskiej firmy technologicznej w Polsce. W naszym kraju miała powstać fabryka Intela produkująca podzespoły. Okazuje się się, że do realizacji tych planów nie dojdzie. Przynajmniej w najbliższym czasie.

W 2021 r. informowaliśmy Was, że nowy CEO Intela, Pat Gelsinger, wprowadził w życie nową strategię mającą wyciągnąć firmę z okresu stagnacji, trwającej kilka ostatnich lat. Gelsinger chciał zwiększenia mocy przerobowych oraz rozpoczęcia dostaw chipów firmom trzecim. Przewidywane inwestycje na najbliższych 5 lat przekraczały 120 miliardów dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych miał powstać kompleks 6 do 8 budynków produkcyjnych, z których każdy będzie kosztował od 10 do nawet 15 mld dolarów. To kolejny projekt, który rozszerzy możliwości produkcyjne firmy. W Arizonie powstają fabryki, z których wychodzić będą nie tylko procesory Intela, ale również układy dla Qualcomma oraz Amazona.

To miały być gigantyczne inwestycje Intela – również w Polsce.

Dowiedzieliśmy się też, że Intel szykował spore inwestycje w Europie. Plany te zaprezentowano we wrześniu 2021 r. podczas IAA Mobility w Monachium. Firma chce przeznaczyć 80 miliardów dolarów na budowę dwóch fabryk podzespołów na Starym Kontynencie. W tamtym jednak czasie nie było konkretów związanych z lokalizacjami. ustalić dokładnych ich lokalizacji. W sieci pojawiają się informacje, że przedstawiciele Intela prowadzą rozmowy z kilkoma europejskimi krajami. Chodzi o Niemcy, Francję, Belgię i Holandię.

Na liście znalazła się również Polska. Z szefem Intela w 2021 r. rozmawiał ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Jakiś czas później potwierdzono, że fabryka amerykańskiej firmy miała powstać na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jeszcze kilka dni temu przedstawiciele obu stron bardzo pozytywnie wypowiadali się o współpracy – choć w nowej lokalizacji. Polska informowała o otrzymaniu zgody od Komisji Europejskiej, na udzielenie Intelowi pomocy publicznej przy budowie fabryki półprzewodników pod Wrocławiem, w gminie Miękinia. I choć wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę, Intel nagle zmienił swoje plany i poinformował o zawieszeniu inwestycji w Polsce.

Fabryka Intela w Polsce nie powstanie – przynajmniej na ten moment

Informacje te przekazał i potwierdził Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych:

Intel wstrzymuje na dwa lata swoje kluczowe inwestycje w Europie – w tym budowę fabryki w Polsce – przez globalne problemy finansowe firmy. Poinformował mnie o tym Pat Gelsinger, szef Intela. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad przygotowaniem strategicznych inwestycji półprzewodnikowych. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy od Komisji Europejskiej zielone światło na złożenie wniosku o pomoc publiczną dla Intela. To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości.

– choć komentarz mówi o wstrzymaniu prac na dwa lata, w sieci nie brakuje już dyskusji na temat przyszłości projektów i inwestycji realizowanych przez Intel w Europie. Niektórzy stoją na stanowisku, że Amerykanie całkowicie zrezygnują ze swoich planów i skupią się na odbudowie swojej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Pat Gelsinger informował wczoraj, że Intel otrzymał od administracji prezydenta Bidena 3 miliardy dolarów bezpośredniego finansowania w ramach CHIPS and Science Act na realizację programu Secure Enclave. Zdaniem szefa amerykańskiej firmy ma być to kolejny krok w kierunku, jakim jest przywrócenie przywództwa na rynku półprzewodników. Warto śledzić kolejne informacje na temat poczynań Intela, który w ostatnim czasie nie ma dobrej passy. Firma wierzy jednak, że niedługo uda jej się wrócić na dobrą ścieżkę i wysunąć się na pozycję lidera. Czy to się uda? Zapewne będziemy o tym informować.