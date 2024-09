ASUS czaruje nowymi laptopami - dla każdego coś dobrego!

ASUS odświeża swoją ofertę i wprowadza na rynek zupełnie nowe laptopy z serii Zenbook, Vivobook oraz ExpertBook. Wszystkie wyposażone zostały w najnowsze procesory Intel Core Ultra (series 2). To sprzęty, które łączą w sobie niezrównaną wydajność, mobilność oraz to czym żyje ostatnio branża technologiczna: zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji!

ASUS Zenbook i Vivobook to modele, które od lat łączą w sobie elegancję, nowoczesny design i wydajność. Teraz dodatkowo jeszcze wspieraną przez zaawansowane algorytmy. To sprzęty które są na tyle uniwersalne, że bez problemu przypadną do gustu szerszej grupie odbiorców. Ludzi, którzy cenią sobie kompaktowe i stylowe narzędzia, które poradzą sobie nawet z co bardziej wymagającymi zadaniami.

Asus Zenbook S14: co zaoferuje ta smukła konstrukcja?

Wśród najświeższych modeli laptopów ASUSa, bez wątpienia jednym z najbardziej wyróżniających się jest Zenbook S 14 (UX5406SA). Producent obiecuje, że to właśnie ten sprzęt z ich portfolio wyznaczy nowy standard w kategorii ultramobilnych laptopów. Smukła, elegancka, obudowa, wykonana została z Ceraluminum. To rozwiązanie które nie tylko zachwyca wyglądem, ale także gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Co więcej: ten laptop waży raptem 1,2 kg i ma grubość... 1,1 cm! To wszystko czyni go jednym z najlżejszych i najsmuklejszych urządzeń w swojej klasie.

Zenbook S14

Zenbook S 14 został wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2). Ten umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji AI, takich jak automatyczna redukcja szumów czy dynamiczna optymalizacja pracy urządzenia. W połączeniu z wyświetlaczem OLED 3K z odświeżaniem 120 Hz oraz dźwiękiem Dolby Atmos, Zenbook S 14 oferuje nie tylko doskonałą wydajność, ale również wyjątkowe wrażenia wizualne i dźwiękowe. Sprzęt idealny do pracy jak i konsumpcji multimediów w wolniejszej chwili.

Vivobook S 14: zręczne połączenie stylu i funkcjonalności

Kolejną z nowości ASUSa obok której trudno będzie przejść obojętnie jest Vivobook S14. To urządzenie idealne dla tych, którzy poszukują sprzętu łączącego w wysoką wydajność z minimalistycznym designem. Vivobook S 14 nie jest jakoś znacząco cięższy od poprzednika (1,3 kg) — a projektowany był on z myślą o codziennej pracy i szeroko pojętej rozrywce. Wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 7 (Series 2): idealnie sprawdzi się w pracy nawet z bardziej wymagającymi aplikacjami, garściami czerpiącymi z dobrodziejstw sztucznej inteligencji.

vivbook s14

Tym czego nie zobaczycie gołym okiem w Vivobooku S 14 jest bez wątpienia zaawansowany system chłodzenia ASUS IceCool. To właśnie on odpowiedzialny jest za zapewnianie optymalnych warunków pracy nawet przy dużym obciążeniu oraz długim czasem pracy na baterii. To wszystko w połączeniu z niewielką wagą pozwala bez obaw zabrać ten sprzęt ze sobą w podróż, a przy okazji nie martwić się o dostęp do prądu po kwadransie! Producent zapewnia że akumulator o pojemności 75Wh zapewni nawet do 27 godzin pracy bez konieczności poszukiwnaia prądu. A wszystko to z dostępem do łączności WiFi7, szerokim wyborem portów i wysokiej jakości głośnikami z certyfikatem Harman Kardon.

Dla fanów niestandardowych rozwiązań: Vivobook 14/16 Flip

Kiedy jesteśmy już przy Vivobookach, to ASUS zaprezentował także nowy komputer z zawiasem 360 stopni. To urządzenie które w mig przełącza się między trybem laptopa, namiotu, podstawki i tabletu — a wszystko to z pełnym wsparciem nowoczesnego stylusa ASUS Pen 2.0. Komputer wyposażony jest w procesory Intel Core Ultra 7, a także akumulator o pojemności 70 Wh. Tutaj również nie zabrakło bogatego wyboru portów oraz łączności WiFi 7.

vivbook flip

Asus ExpertBook P — seria komputerów przeznaczona przede wszystkim do pracy

Na wspomnianych wszechstronnych bestiach nowości ASUSa się nie kończą. Do sprzedaży trafia bowiem również seria ExpertBook P, zaprojektowana z myślą o pracy. Te urządzenia, które mają zostać doskonałymi kompanami które zrewolucjonizują sposób, w jaki podchodzimy do codziennych obowiązków przed komputerem!

ExpertBook P5

ExpertBook P5 to flagowy model serii, który został wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 (Series 2) obfitujący w rozmaite rozwiązania AI. Ten sprzęt jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym zadaniom, oferując jednocześnie długi czas pracy na baterii oraz szereg funkcji bezpieczeństwa — wśród nich m.in. technologia McAfee Deepfake Detector czy zaawansowane mechanizmy szyfrowania danych.

Wszystkie modele z serii ExpertBook P są fabrycznie wyposażone w system Windows 11 Secured-core oraz oprogramowanie McAfee+ Premium, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Nowe rozwiązania na nowe czasy

ASUS dzięki ścisłej współpracy z firmą Intel wprowadza na rynek zupełnie nowy zestaw komputerów, w których to szeroko pojęta sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. Modele takie jak wymienione wyżej Zenbook S 14, Vivobook S 14 i Flip czy ExpertBook P5 to komputery, które nie tylko spełniają najwyższe standardy technologiczne, ale również wyznaczają nowe trendy w mobilności i wydajności.