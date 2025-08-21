Rewolucyjna wyszukiwarka Google dostępna w 180 krajach. Tak wygląda przyszłość

Druga połowa sierpnia obfituje w nowości od firmy Google. Niedawno zaprezentowana została kolejna generacja smartfona Google Pixel, a teraz istotna zmiana zaszła w najważniejszym produkcie amerykańskiego przedsiębiorstwa. Rewolucyjna wyszukiwarka dostępna jest już prawie na całym świecie. Z jednym dużym wyjątkiem.

Google AI Mode już dostępne (prawie) dla każdego

Czym tak właściwie jest AI Mode? To zupełnie nowa funkcjonalność wyszukiwarki Google, w której pierwsze skrzypce gra sztuczna inteligencja. Za sprawą AI Mode wyszukiwanie ma przypominać konwersację z AI. Użytkownik zadaje pytanie, wyszukiwarka serwuje gotową odpowiedź. Zupełnie inaczej, niż obecnie, kiedy użytkownik otrzymuje listę wyników, z których musi wybierać samodzielnie. Naturalnie wyszukiwarka w trybie AI Mode współpracuje z pozostałymi narzędziami od Google, przez co zakres jej możliwości wydaje się nieskończony.

Od dziś o możliwościach zupełnie nowego wyszukiwania mogą przekonać się ludzie zamieszkujący przeszło 180 krajów na świecie. Których brakuje na liście? Bardzo łatwo zgadnąć.





Unia Europejska, na ten moment, po staremu

Na liście krajów, w której dostępna jest usługa Google Search w AI Mode zabrakło państw członkowskich Unii Europejskiej. Można się domyślić, że chodzi tu o rygorystyczne regulacje obowiązujące na terenie UE, przez co wprowadzenie nowych technologii, takich jak te bazujące na sztucznej inteligencji, jest tu mocno utrudnione.

Co tak właściwie tracimy? Cóż, na ten moment po prostu nie możemy zapoznać się z tym, jak wygląda przyszłość wyszukiwania informacji w internecie. Mogą to jednak zrobić mieszkańcy reszty ziemskiego globu, jednak tylko pod warunkiem, ze posługują się językiem angielskim. W innych językach, na ten moment, AI Mode nie jest jeszcze dostępny.

AI Mode ma sprawić, ze wyszukiwanie w internecie będzie jeszcze prostsze i jeszcze bardziej intuicyjne. Czy nieomylne? O tym dopiero się przekonamy.