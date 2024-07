Czy ChatGPT za kilka miesięcy zniknie z sieci? Firma ma być na skraju bankructwa

The Information podaje, że firma w tym roku może stracić 5 mld dolarów i w zaledwie 12 miesięcy może stanąć na skraju bankructwa. Skąd te przewidywania? Na podstawie własnych analiz, serwis podaje, że OpenAI ma wydawać na trenowanie modeli AI ok. 7 mld dolarów, a ok. 1,5 mld dolarów dla pracowników. Choć premiera GPT-4o przełożyła się na zwiększone zyski, firmę mogą czekać problemy. Jeszcze w zeszłym roku mówiło się, że twórcy ChatGPT wydają dziennie 700 tysięcy dolarów na jego działanie. Pieniądze ogromne i bez wsparcia zewnętrznego może nie udać się utrzymać na powierzchni.

Nie dziwi więc, że OpenAI zabiega o współprace z zewnętrznymi partnerami. To, że Microsoft mocno inwestuje w firmę Sama Altmana, nie jest żadną tajemnicą. Nie jest też tajemnicą, że Apple podpisało umowę z OpenAI, dzięki której rozwiązania AI dostępne będą na iPhone'ach, iPadach, czy komputerach Mac. Apple Intelligence ma być samodzielne, ale to właśnie ChatGPT zintegrowany z Siri czy narzędziami do pisania rozszerzy możliwości urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

OpenAI z problemami? Firma może stać na skraju bankructwa

Jak będzie w rzeczywistości? Ja bym nie kładł przysłowiowej kreski na firmie, która stale udowadnia nam, że Sztuczna Inteligencja potrzebuje stałego rozwoju i ogromnych nakładów finansowych. OpenAI ma w kieszeni jeszcze kilka asów, z czego najnowszy, w postaci alternatywnej dla Google wyszukiwarki, ma spore szanse na zdobycie nowych użytkowników. Wyszukiwarka SearchGPT udostępniona została właśnie jako prototyp, ma być odpowiedzią na potrzeby zmian w działaniu Google i tego, w jaki sposób popularne wyszukiwarki wyświetlają nam odpowiedzi na zadane pytania.

Uzyskanie odpowiedzi w Internecie może wymagać wiele wysiłku, często wymagając wielu prób uzyskania odpowiednich wyników. Wierzymy, że wzbogacając możliwości konwersacyjne naszych modeli o informacje z sieci w czasie rzeczywistym, znalezienie tego, czego szukasz, może być szybsze i łatwiejsze.

– czytamy w zapowiedzi OpenAI poświęconej wyszukiwarce. Chcielibyście przetestować jej możliwości? Musicie uzbroić się w cierpliwość i dopisać się do listy oczekujących. W momencie, w którym dostęp zostanie rozszerzony, będziecie mieć okazję sprawdzić, jak SearchGPT sprawdza się w boju i czy rzeczywiście ma szanse zagrozić pozycji Google.

Stock image from Depositphotos