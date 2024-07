Google Pixel 8a niedawny był u nas recenzowany. Jest to dobry smartfon w niewygórowanej cenie. Okazuje się jednak, że znany badacz kodu źródłowego Mishaal Rahman na podstawie analizy projektu Android Open Source Project poinformował, iż urządzenie może nie dostać funkcji Auracast.

Strzał w stopę Google

Sprawa tyczy się nowej technologii nazwanej Auracast. Dzięki niej urządzenia wyposażone w technologię Bluetooth LE Audio mogą łączyć się i udostępniać transmisję audio na żywo. Funkcja ta może być przydatna w podróży, gdy grupa osób chciałaby wspólnie obejrzeć film bądź posłuchać muzyki. Nie trzeba wtedy przeszkadzać współtowarzyszom.

Mishaal Rahman podczas analizy Android Open Source Project natrafił na przyciski do włączania usługi Auracast w Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro. Co ciekawe, nie znajdowało się ono w Pixel 8a, czyli tańszym modelu. Na próżno go szukać także w Pixelu 7. Całkiem możliwe, że jest to celowe zagranie ze strony Google, by zachęcić do zakupu droższych urządzeń z serii. Niemniej jednak marketingowo jest to strzałem w stopę ze względu na to, iż oba urządzenia obsługują ową technologię.

Źródło: Depositphotos.com

Nie jest to oczywiście pewna wiadomość. Google może udostępnić funkcjonalność w przyszłości. Byłoby to nawet wskazane ze względu na klientów, którzy wydali swoje pieniądze na zakup urządzenia. Usługę jako pierwszy udostępnił Samsung. Działa ona z nowymi słuchawkami oraz telewizorami. Są to: słuchawki Galaxy Buds 2 Pro oraz telewizor Samsung Neo QLED 8K.

Oficjalny sklep Google w Polsce

W maju do Polski wszedł oficjalny sklep Google. Dzięki niemu nie musimy wyjeżdżać do Niemiec w celu zakupu urządzenia Google Pixel czy też szukać sprzętu Google u oficjalnych dystrybutorów. Dzięki temu Pixele trafiły też do oficjalnych sklepów z elektroniką i operatorów komórkowych. Omawiany Google Pixel 8a można kupić w okolicy 2200 zł.

Pozostaje mieć nadzieję, iż pod naporem niechlubnych opinii Google doda jednak funkcjonalność Auracast do starszych urządzeń, tym bardziej że technologia nie stoi tutaj na przeszkodzie. Potrzebne są tylko dobre intencje producenta.

Źródło zdjęć: Depositphotos.com