Czemu dalej nie gramy w Path of Exile 2?! [wszystko, co wiemy o przesuniętej premierze]

Czekasz na Path of Exile 2? Dowiedz się, dlaczego premiera gry wciąż jest opóźniana, jakie nowości czekają na graczy, i czy warto uzbroić się w cierpliwość. Po raz kolejny sprawdzamy, co szykuje dla nas Grinding Gear Games i szukamy najświeższych informacji na temat tej produkcji.

Path of Exile 2 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier "action RPG" ostatnich lat. Pracuje nad nią nowozelandzkie studio Grinding Gear Games. Początkowo miała być jedynie dużym rozszerzeniem do oryginalnego Path of Exile, jednak z czasem projekt przerodził się w zupełnie nową grę z unikalnymi mechanikami, klasami postaci i zupełnie nową kampanią fabularną. Mimo że zapowiedzi gry i przedstawione materiały wyglądają obiecująco, fani wciąż czekają na pełną wersję, która w teorii już dawno miała pojawić się na rynku. Dlaczego tak się dzieje?

Przewidywana data premiery Path of Exile 2: Dlaczego tak długo czekamy?

Premiera Path of Exile 2 początkowo była planowana na 2022 rok, jednak deweloperzy postanowili opóźnić jej wydanie. Jak wynika z wywiadu z reżyserem gry Jonathanem Rogersem, studio podjęło decyzję o przesunięciu zamkniętej bety na koniec 2024 roku, co sprawia, że pełna wersja gry prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Twórcy podkreślają, że chcą dopracować grę do perfekcji, aby spełniła oczekiwania graczy i uniknęła błędów, które mogą zaszkodzić jej odbiorowi. Na stronie głównej projektu widnieje informacja o tym, że beta zadebiutuje jeszcze w 2024 roku i pozostaje wierzyć, że faktycznie tak się stanie.

Co nowego w Path of Exile 2?

Path of Exile 2 wprowadza szereg zmian w stosunku do swojego poprzednika. Gra będzie oferować zupełnie nowe klasy postaci, takie jak Wojownik, Łowczyni czy Czarodziejka, a także nowe mechaniki walki, w tym unikalny system unikania ciosów i przełączania broni. Nowością mają być także specjalne itemy, które pozwolą na wybór dowolnej umiejętności dostępnej w grze i dopasowanie jej do aktualnego poziomu postaci.

Ważnym aspektem gry będą zmiany w systemie craftingu. Twórcy zapowiadają, że w Path of Exile 2 nacisk zostanie położony na zdobywanie wartościowych przedmiotów podczas rozgrywki, zamiast polegania wyłącznie na tworzeniu ich samodzielnie. Zmiany te mają na celu przywrócenie dawnej satysfakcji z eksploracji i zbierania łupów.

Rozgrywka i nowe ligi

Ligi to jeden z kluczowych elementów gry w Path of Exile. W Path of Exile 2 będą działały na podobnej zasadzie, co w poprzedniej części, z cyklem trwającym 13 tygodni. Każda liga wprowadza unikalne mechaniki, które zachęcają graczy do tworzenia nowych postaci i eksploracji nowych strategii. Co ciekawe, ligi w Path of Exile i Path of Exile 2 będą odbywać się w odstępach czasowych, co pozwoli najbardziej zaangażowanym graczom na równoczesne uczestnictwo w obu tytułach.

Mikrotransakcje – czy będzie pay-to-win?

Jak przystało na model free-to-play, Path of Exile 2 będzie zawierać mikrotransakcje, które jednak nie wpłyną na balans rozgrywki. Studio Grinding Gear Games podkreśla, że nie ma mowy o rozwiązaniach typu pay-to-win, gdzie niepłacący gracze zostają daleko w tyle. Mikrotransakcje będą ograniczone do kosmetycznych zmian, takich jak skórki dla postaci i przedmiotów, oraz do udogodnień, jak dodatkowe miejsca na postacie czy rozszerzone zakładki w skrytce.

Dlaczego jeszcze nie gramy w Path of Exile 2?

Mimo iż Path of Exile 2 zapowiada się niezwykle obiecująco, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Proces tworzenia gry okazał się bardziej skomplikowany i czasochłonny, niż początkowo zakładano. Twórcy, świadomi rosnącej konkurencji ze strony innych gier z gatunku ARPG, takich jak Diablo 4 czy Last Epoch, postanowili poświęcić więcej czasu na dopracowanie wszystkich elementów gry, aby finalny produkt spełnił oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.

Czekasz na premierę Path of Exile 2? Przeczytaj nasze podsumowanie wszystkiego, co już wiemy o Path of Exile 2 i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Path of Exile 2 z pewnością będzie jedną z największych premier w świecie gier ARPG. Mimo przedłużającego się oczekiwania, twórcy obiecują, że warto będzie poczekać, aby doświadczyć pełnej mocy nowej wersji gry. Na razie pozostaje nam śledzić kolejne informacje i przygotowywać się na epicką przygodę w świecie Wraeclast.