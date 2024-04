Tych produkcji nie możesz przegapić! Najlepsze gry na Steam za darmo

Jeśli szukamy jakieś gry na peceta w wersji cyfrowej, Steam będzie zazwyczaj jednym z pierwszych miejsc, gdzie wpiszemy określony tytuł w wyszukiwarkę. Co ciekawe, platforma oferuje nie tylko te tytuły, za które trzeba zapłacić. W bibliotece dostępnych gier nie brakuje pozycji, które można pobrać całkowicie za darmo. Czasami model zarabiania wydawcy bazuje na mikropłatnościach lub opcji wykupienia pewnych dodatków i wówczas nie musimy płacić za podstawowy wariant danego tytułu. Co oferuje Steam, jeśli chodzi o takie pozycje? Jest tego całkiem sporo!

W tym artykule przyjrzymy się najciekawszym darmowym grom, które można znaleźć na platformie Steam. Od strategii przez strzelanki, karcianki, aż po erpegi – istnieje duża szansa, że przeglądając poniższy ranking, znajdziesz coś dla siebie. Zestawienie obejmuje zarówno starsze, dobrze znane tytuły, jak i nowsze produkcje, które zdołały popularność wśród graczy na całym świecie. Oto nasze TOP 10.

Fallout Shelter

Fallout Shelter to symulacyjna gra osadnicza osadzona w postapokaliptycznym świecie znanym z kultowej serii gier Fallout. Przejmujemy tu kontrolę nad schronem dla ocalałych po katastrofie nuklearnej. Musimy zadbać o zapasy, rozwój infrastruktury i morale mieszkańców. Dzięki możliwości niekońćzącej się rozbudowy budynków oraz rozwijającej się społeczności Fallout Shelter potrafi wciągnąć na długie tygodnie, jeśli nie miesiące. Co ważne, dotyczy to zarówno fanów serii, jak i nowych graczy.

Gwint

Gwint (Gwent: The Witcher Card Game) to karcianka osadzona w uniwersum Wiedźmina. Gracze budują talie kart, rywalizując w emocjonujących pojedynkach, wykorzystując unikalne umiejętności i przyjmując zróżnicowaną taktykę. Dzięki różnorodnym frakcjom, ładnie ilustrowanym kartom i mnogości dostępnych strategii, Gwent oferuje doskonałą rozgrywkę, która przyciąga zarówno fanów Wiedźmina, jak i miłośników gier karcianych osadzonych w światach fantasy.

Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 to FPS z serii Counter-Strike, bezpośredni następca Counter-Strike: Global Offensive. Gra została stworzona przez firmę Valve Corporation i bezpłatnie udostępniona na platformie Steam. Tytuł kontynuuje tradycję serii, oferując emocjonującą rozgrywkę opartą na taktyce, zespołowej współpracy oraz wirtualnych umiejętnościach strzeleckich. Gracze mają możliwość wyboru jednej z dwóch frakcji: antyterrorystów lub terrorystów, a następnie rywalizują w różnorodnych trybach rozgrywki. Dzięki dynamicznej akcji, realistycznemu oddaniu modeli broni oraz możliwości współdziałania z drużyną, Counter-Strike wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

Path of Exile

Path of Exile to action RPG osadzone w mrocznym, brutalnym świecie, który oferuje złożoną mechanikę rozgrywki, rozbudowany system postaci, oraz bogactwo obszarów, które można eksplorować. Gra znana jest z ogromnej swobody tworzenia postaci oraz unikalnego systemu drzewa umiejętności.

Team Fortress 2

Team Fortress 2 to wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa, w której gracze wybierają jedną z dziewięciu klas postaci i rywalizują w różnorodnych trybach rozgrywki. Dzięki charakterystycznym postaciom, humorystycznemu komiksowemu stylowi oraz dynamicznej akcji, Team Fortress 2 bardzo szybko wciąga do swojego świata i budzi drzemiące w nas pokłady rywalizacji.

Destiny 2

Destiny 2 to połączenie strzelanki pierwszoosobowej z elementami gier RPG i akcji. Gracze eksplorują kosmiczne światy, walcząc przeciwko wrogim siłom oraz wykonując różnorodne misje i zadania. Dzięki bogatej fabule, dynamicznej rozgrywce oraz możliwości wspólnej zabawy w trybie wieloosobowym, Destiny 2 spodoba się zarówno fanom science-fiction, jak i gier pełnych akcji.

Lost Ark

Lost Ark to darmowa gra MMORPG z widokiem z góry, w której gracze wyruszają w epicką podróż, odkrywając tajemnice świata Ark, walcząc z potężnymi bossami i rozwijając swoje postacie. Dzięki przyjemnej dla oka grafice, zróżnicowanemu systemowi walki oraz rozbudowanym możliwościom personalizacji bohaterów, Lost Ark zapewnia wciągające doświadczenia i jest cenioną pozycją w świecie fanów MMORPG.

Dota 2

Dota 2 to popularna gra typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), w której dwie drużyny rywalizują ze sobą, kontrolując bohaterów o unikalnych umiejętnościach, aby zniszczyć bazę przeciwnika. Dzięki rozbudowanej mechanice rozgrywki taktycznemu podejściu do całej zabawy oraz ciągłym aktualizacjom wprowadzającym nowe postacie i elementy, Dota 2 cały czas przyciąga miliony graczy na całym świecie.

Doki Doki Literature Club!

Doki Doki Literature Club! to niekonwencjonalna gra fabularna, która miesza elementy powieści wizualnej z elementami horroru psychologicznego, oferując graczom niezapomniane doświadczenia narracyjne. Dzięki nieprzewidywalnej fabule, zaskakującym zwrotom akcji oraz unikalnemu podejściu do gatunku, Doki Doki Literature Club! stał się kultowym tytułem wśród miłośników tzw. "indyków", czyli gier od niezależnych twórców.

Warframe

Warframe to dynamiczna gra akcji MMO, w której gracze wcielają się w kosmicznych ninja, walcząc z hordami wrogów. Eksplorujemy tu różnorodne planety, rozwijamy swoje zdolności i kompletujemy uzbrojenie. Dzięki szybkiej akcji, płynnej rozgrywce oraz możliwości dostosowania postaci i ekwipunku do różnych potrzeb, Warframe zaskarbił sobie sympatię wielu graczy.