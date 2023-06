Path of Exile 2 zbliża się wielkimi krokami. Oto, co już wiemy o grze.

O oryginalnym Path of Exile powiedziano już chyba wszystko. Znacznie trudniejsze jest wyłowienie istotnych informacji na temat Path of Exile 2. Właśnie dlatego zapraszamy Was do zapoznania się z zestawieniem dotychczasowych newsów dotyczących tego tytułu.

Path of Exile 2 – Wszystko, co wiemy (data premiery, co gra zaoferuje, model dystrybucji itp.)

Świat gier typu ARPG cieszy się rosnącą popularnością, a fani gatunku mają powody do radości. Diablo 4 w końcu pojawiło się w sklepach, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Być może już niedługo doczekamy się premiery jednego z najbardziej oczekiwanych Action Role Play Game, czyli Path of Exile 2. To kontynuacja uwielbianego przez wielu graczy tytułu free-to-play, który debiutował w 2013 roku. Czytając ten artykuł, dowiecie się wszystkiego, co wiemy na temat Path of Exile 2, w tym daty premiery i szczegółów rozgrywki.

O oryginalnym Path of Exile powiedziano chyba wszystko. Gra ma już przecież aż 10 lat. Znacznie trudniejsze jest wyłowienie istotnych informacji na temat rozwoju Path of Exile 2, czyli jej kontynuacji. Właśnie dlatego zapraszamy Was do zapoznania się z zestawieniem dotychczasowych newsów dotyczących tego tytułu.

Data premiery Path of Exile 2

Jednym z najbardziej palących pytań dotyczących Path of Exile 2 jest oczywiście data premiery. Pierwsza część gry zadebiutowała w 2013 roku. Od tamtej pory gracze z utęsknieniem czekają na jej kontynuację. Premiera Path of Exile 2 była już kilkukrotnie przekładana, co wywołało pewne niepokoje wśród fanów. Pierwotnie jej wydanie zaplanowano na 2022 roku, jednak ostatecznie okazało się to niemożliwe. Obecnie mówi się o premierze w 2023 roku, ale konkretna data nie została doprecyzowana. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Studio Grinding Gear Games obiecało, że podczas wydarzenia ExileCon 2023, które odbędzie się w dniach 29-30 lipca poznamy konkretne informacje na temat premiery.

Czym jest Path of Excile 2?

Choć nazwa sugeruje, że Path of Exile 2 będzie pełnoprawnym sequelem, tak naprawdę nie będzie to chyba typowa kontynuacja. Wiele wskazuje, że będzie to coś na kształt patcha lub DLC oryginału. Początkowo "dwójka" nosiła ona tytuł roboczy "Path of Exile 4.0", co daje nam pewne wyobrażenie o tym, jaką formę może przybrać ten tytuł. Path of Excile 2 ma dzielić "endgame" z pierwszą częścią gry. Jedną z najważniejszych informacji dla graczy, którzy zainwestowali w Path of Exile, jest fakt, że wszystkie zakupy dokonane w pierwszej części gry będą dostępne również w Path of Exile 2. Nie musicie się więc martwić się o utratę postępu czy przedmiotów.

Wygląda na to, że gracze, którzy pobrali Path of Exile ze Steama, Epic Games Store lub posiadają konsolową wersję gry na PS4 i Xbox One, będą mieć automatyczny dostęp do Path of Exile 2.

Nowe wątki fabularne w Path of Excile 2

Path of Exile 2 wprowadzi do zabawy całkowicie nowy, siedmioczęściowy wątek fabularny, który uzupełni oryginalną rozgrywkę. Akcja rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach opisanych w "jedynce". W tym czasie rozpoczęto odbudowę świata po śmierci Kitavy i jego boskich towarzyszy. Niestety, pokój w krainie Wraeclast jest zagrożony, gdyż nowe postaci zaczynają dążyć do zdobycia władzy. Dodane wątki to ciekawe rozwinięcie "lore" gry, które nie wpłyną na "endgame". Wspólny świat będzie dostępny zarówno dla graczy Path of Exile, jak i Path of Exile 2.

Nowe postaci w Path of Exile 2

W świecie Path of Exile 2 gracze będą mieli okazję poznać nowe postaci i podjąć walkę przeciwko tym, którzy zagrażają harmonii fantastycznego świata. Fabuła ma skupiać się na mniejszej skali wydarzeń w porównaniu do poprzedniej części, jedna. Wybór bohatera ma być istotny dla tego, jak ułoży się rozgrywka. Istnieje wiele klas postaci do wyboru, a każda z nich ma swoje własne cele, motywacje i unikalne cechy. Decyzje podejmowane przez gracza będą miały wpływ na rozwój fabuły i losy bohatera.

Rozgrywka w Patch of Excile 2

Jednym z głównych nowych elementów rozgrywki ma być rozszerzona mechanika rozwoju postaci. W Path of Exile 2 zostanie przeprojektowany system zdobywania umiejętności, a także drzewko pasywnych umiejętności. Gracze mają zyskać większą swobodę w budowaniu bohaterów i dostosowywaniu ich do swojego stylu gry. Dodatkowo, wprowadzonych zostanie 19 nowych klas postaci, które umożliwią jeszcze bardziej zróżnicowane i potężne łączenie umiejętności. Pojawią się również nowe przedmioty. Nie zabraknie w nich slotów na "gemy". Ich łączenie w obrębie jednego przedmiotu może objąć nawet 6 różnych elementów. W Path of Exile 2 zostanie wprowadzony również nowy system rozbudowy i modyfikowania przedmiotów. Ulepszenia pozwolą uzyskać lepsze statystyki i zdobyć bonusy.

Czy warto czekać na Path of Excile 2?

Choć pierwotnie miała to być jedynie duża aktualizacja oryginalnej gry, Path of Exile 2 rozwija się w coś znacznie większego, bardziej rozbudowanego, a tym samym... intrygującego. Na podstawie dostępnych informacji można spodziewać się nowej historii, rozszerzonego systemu budowania postaci oraz tego samego "endgame", które znamy z pierwszej części gry. Choć brakuje nam jeszcze dokładnej daty, wiele wskazuje na to, że w Path of Exile 2 zagramy jeszcze w tym roku. Po wielu opóźnieniach, gracze mają nadzieję, że podczas tegorocznego ExileCon otrzymamy finalną datę premiery. Będziemy dawać znać, gdy tylko dowiemy się czegoś więcej!