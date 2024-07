Już niebawem – bo 13 sierpnia – odbędzie się event Made by Google, a tam gigant zaprezentuje oficjalnie nowe smartfony z serii Pixel. Choć do wydarzenia jeszcze ponad miesiąc, to już dziś wiemy o tych urządzeniach całkiem sporo. Poznaliśmy już prawdopodobny design i specyfikację techniczną, a teraz – dzięki najnowszym przeciekom – jasna stała się także cena. Zanim zapytacie: tak, jest drożej – choć nie we wszystkich przypadkach.

Ile zapłacimy za Google Pixel 9?

Google po latach w końcu przestało traktować Polskę jak kraj trzeciego świata i zdecydowało się na wdrożenie nad Wisłą oficjalnej dystrybucji swoich smartfonów. Z tego powodu wielu polskich fanów Pixeli zaciera ręce przed nachodzącą premierą „dziewiątki”, bo nie będą już zmuszeni do kombinowania i kupowania smartfonów przy pomocy zewnętrznych podmiotów. Ten optymizm mogą ugasić jednak ceny nowych Pixeli, bo te według przecieków mają być wyższe, niż w przypadku poprzedniego modelu.

Źródło: Dealabs

Ile zapłacimy za Pixele 9? Wiele wskazuje na to, że ceny będą prezentować się następująco:

Pixel 9

128 GB: 899 € (ok. 3825 zł)

256 GB: 999 € (ok. 4250 zł)

Pixel 9 Pro

128 GB: 1099 € (ok. 4680 zł)

256 GB: 1199 € (ok. 5100 zł)

512 GB: 1329 € (ok. 5655 zł)

Pixel 9 Pro XL

128 GB: 1199 € (ok. 5100 zł)

256 GB: 1299 € (ok. 5530 zł)

512 GB: 1429 € (ok. 6080 zł)

1 TB: 1689 € (ok. 7190 zł)

Pixel 9 Pro Fold

256 GB: 1899 € (ok. 8080 zł)

512 GB: 2029 € (ok. 8635 zł)

Przeciek pochodzi z francuskiego rynku, więc trzeba dla bezpieczeństwa założyć lekkie odchyły w górę. Polskie ceny Pixela wciąż pozostają tajemnicą, ale biorąc pod uwagę oficjalne ceny Pixela 8 można założyć, że będą one bardzo zbliżone do zachodnich. Warto pamiętać też, że Pixele mają tendencję do stosunkowo szybkiego tracenia na wartości, więc jeśli nie musicie w tym momencie wymieniać smartfona, to lepiej zaczekać na promocje w elektromarketach.