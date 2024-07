W tym aspekcie Pixel 9 będzie znacząco lepszy od poprzedników

Skaner linii papilarnych to jeden z najważniejszych komponentów smartfona. To właśnie on dba o bezpieczeństwo naszych danych. Jako że korzystamy z niego za każdym razem, gdy chcemy odblokować telefon, powinien działać szybko i niezawodnie. Niestety w smartfonach Google Pixel bywało z tym różnie. Działo się tak za sprawą stosowania dość starego i niezbyt precyzyjnego rozwiązania od firmy Goodix. Jak donosi Kamila Wojciechowska z Android Authority, to już jednak przeszłość. Pixel 9 otrzyma skaner jak na flagowca przystało.

Pixel 9 otrzyma nowy skaner linii papilarnych. To znany i sprawdzony sprzęt

Pogłoski mówią, że nowy czytnik linii papilarnych trafi do wszystkich smartfonów z serii Pixel 9, z jednym tylko wyjątkiem. Mowa tu o kolejnej generacji Pixela Fold, gdzie czytnik znajduje się na ramce, a nie pod wyświetlaczem. W pozostałych smartfonach zastosowanie znajdzie skaner Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008). To wykorzystująca ultradźwięki konstrukcja, która zdążyła już wyrobić sobie bardzo pozytywną opinię. Skaner ten można spotkać m.in. w Samsungu Galaxy S24 Ultra, gdzie pracuje bez zarzutów.

Dodatkowym atutem zastosowania skanera ultradźwiękowego w miejsce optycznego jest wzrost precyzji. Wystarczy zamoczyć bądź zabrudzić palec czymś tłustym, by pojawiły się problemy z odczytem. Dodatkowo skaner optyczny jest dość irytujący, gdy chcemy skorzystać ze smartfona w nocy. Potrafi rozświetlić pokój mocnym światłem, szczególnie widocznym właśnie w ciemności. Skaner ultradźwiękowy nie tylko lepiej radzi sobie z zabrudzeniami, ale również nie emituje światła.

Google Pixel 9 zadebiutuje już wkrótce

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, smartfony Google Pixel 9 zostaną zaprezentowane już 13 sierpnia. Być może nowy czytnik linii papilarnych, zastępujący model stosowany od trzech generacji, przyczyni się do podjęcia decyzji o wymianie smartfona na nowy przez większe grono użytkowników Pixeli.