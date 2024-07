Portfel Google w przeglądarce

Android Pay, Google Pay, wreszcie Google Wallet (Portfel Google), to usługa, która obecna jest w smartfonach z Androidem już od wielu lat. I nie licząc Stanów Zjednoczonych i Japonii, dostęp do tej aplikacji był tylko na smartfonach. Od dzisiaj jednak można korzystać z tego rozwiązania na każdym urządzeniu, które obsługuje przeglądarkę internetową. Możliwość ta została udostępniona dzisiaj w Polsce i kilku innych krajach takich jak Brazylia, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Ukraina. Dzięki temu możemy zarządzać swoimi metodami płatności, kartami lojalnościowymi czy wreszcie biletami z poziomu przeglądarki.

Jeśli chcecie sprawdzić jak to wygląda u was, to wystarczy przejść na stronę: https://wallet.google.com/wallet/home i w razie potrzeby zalogować się na swoje konto Google. Układ aplikacji jest bardzo podobny jak na smartfonie, mamy zatem informacje o podpiętych kartach płatniczych, a także możliwość ich edycji. Dostępne są też karty lojalnościowe czy bilety, np. do kina czy na samolot, które wiele firm pozwala podpiąć do portfela już automatycznie. Co może być istotne dla wielu użytkowników, dostępna jest też cała historia transakcji, wszystkimi naszymi kartami płatniczymi. Jedyne czego brakuje to niektóre kupony, które zapisane mamy lokalnie na smartfonie.

Na ten moment ciężko stwierdzić, czy możliwość zarządzania Portfelem Google z poziomu przeglądarki jest tylko początkiem jakichś większych zmian. Nie mam jednak wątpliwości, że w pewnych sytuacjach może być całkiem wygodne, jeśli akurat nie mamy pod ręką swojego smartfona.