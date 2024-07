Mapy Google z ważną opcją trafiają do użytkowników. Skorzystasz w samochodzie!

Lata spóźniona, ale trafia stopniowo do użytkowników. To funkcja Map Google na którą wielu właścicieli iPhone'ów czekało!

Rozwój Map Google to taka niekończąca się sinusoida. Z jednej strony co rusz otrzymujemy nowe opcje w aplikacji, z drugiej — nie ma ani odrobiny przesady w stwierdzeniu, że miejscami platformie brakuje opcji które przez wielu traktowane są jako podstawowe. Tak sprawy mają się chociażby z prędkościomierzem i informacjami o ograniczeniach prędkości, które w innej należącej do Google nawigacji, Waze, dostępne są od lat. Ale internetowy gigant właśnie nadrabia zaległości i po latach dostępności tej funkcji na Androidzie — teraz zaserwuje ją również na iOS!

Źródło: Depositphotos

Mapy Google nareszcie z informacjami o limitach prędkości o prędkościomierzem także na iPhone i CarPlay

Mimo że opcja ta dostępna jest na Androidzie od lat — użytkownicy iPhone'ów oraz Car Play musieli obejść się smakiem. Aż do teraz. Redakcja serwisu TechCrunch poinformowała, że Google nareszcie postanowiło nadrobić zaległości i właśnie trwa wdrażanie dwóch jakże istotnych funkcji także do nawigacji Map Google na iOS. Podobnie jak w Waze — podczas nawigacji na ekranie czekać będzie na nas informacja o tym, jakie limity obowiązują na drodze którą właśnie jedziemy. Ponadto prędkościomierz zmieni kolor, jeżeli przekroczymy dozwoloną tam prędkość. Nowe opcje dostępne są w wersji Map Google na iOS 6.123.0. Aktualizacja jednak odbywa się całkowicie po stronie serwera, dlatego jeżeli jeszcze nie widzicie stosownej opcji w swoim smartfonie to nie pozostaje wam nic innego, jak tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Kiedy już doczekacie się informacji o limitach prędkości w waszych Mapach Google, warto mieć na uwadze jeden ważny aspekt: nie warto im bezgranicznie ufać. Bo te nie są zawsze tak precyzyjne jak byśmy tego oczekiwali — potrafią podawać błędne informacje, co może skończyć się ogromnym mandatem.