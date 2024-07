Aplikacje na Androida zainstalujesz bez ryzyka. Wszystko dzięki tej zmianie

Google Play Protect sprawi, że aplikacje na Androida zainstalujesz bez ryzyka

Źródło: Depositphotos

Nie wszystkie aplikacje są dostępne na oficjalnym sklepie Google. Z tego powodu użytkownicy nierzadko pobierają je z zewnętrznych źródeł, narażając się tym samym na atak złośliwych oprogramowań. Amerykańskie przedsiębiorstwo świadome jest ryzyka i w najbliższym czasie zamierza w dużym stopniu rozwiązać ten problem.

Będzie to możliwe za sprawą usługi Play Protect, która pozwoli na sprawdzanie bezpieczeństwa wszystkich aplikacji. Zwłaszcza plików APK zainstalowanych ręcznie. Nie jest to nowy pomysł, gdyż już w zeszłym roku Google dodał możliwość lokalnego analizowania nieznanych aplikacji.

Wiele wskazuje na to, że firma z USA w najbliższym czasie zamierza zwiększyć efektywność skanowania lokalnego APK. Świadczyć o tym może wersja 41.7.16 Sklepu Play, gdzie poprawiono możliwości analizowania aplikacji, wprowadzając technologię YARA. Biorąc pod uwagę jej szerokie właściwości, bezpieczeństwo użytkowników znacznie by wzrosło.

Jak w praktyce YARA radzi sobie ze złośliwym oprogramowaniem?

Wypadałoby najpierw wyjaśnić, czym tak właściwie jest YARA. Narzędzie to dokładnie analizuje próbki kodu aplikacji, identyfikując w ten sposób złośliwe oprogramowanie. Co ciekawe, ta technologia skupia się na całych rodzinach zamiast jedynie na pojedynczym kodzie.

To właśnie jest wyróżnik YARY. Większość wykrywaczy opiera się na porównywaniu hashy, czyli wartości generowanych z danych wejściowych. Jest to niestety spora wada, ponieważ złośliwe aplikacje potrafią zmienić niewielkie fragmenty własnego kodu, przez co tworzą się nowe hashe. W takiej sytuacji ich porównywanie nic nie da. Wykrywanie szerszej sieci groźnego oprogramowania jest znacznie skuteczniejsze. YARA, zamiast porównywać małe fragmenty, tworzy opisy rodzin całego kodu.

To bardzo dobra wiadomość, że Google ciągle pracuje nad nowymi zmianami, które mają na celu zwiększyć komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Zwłaszcza iż pobieranie aplikacji z zewnętrznych źródeł wiąże się z poważnym ryzykiem dla naszych urządzeń.