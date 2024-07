Trudno dyskutować z tym, że Zdjęcia Google to coś więcej niż tylko album z fotografiami. To niezwykle potężne narzędzie wspierane przez zaawansowane algorytmy, które pozwoli nam w mig odnaleźć w przepastnych katalogach interesujące nas grafiki. To platforma w której nie brakuje zaawansowanych narzędzi, które w kilka minut pozwolą nam na edycję zdjęć, poprawę ich jakości, a nawet wymazywanie elementów których wolelibyśmy tam nie widzieć. Ale to także platforma, która pozwala wygodnie przechowywać oraz dzielić się grafikami z rodziną i przyjaciółmi. Wszystko to dzięki opcji udostępniania albumów, która to cieszy się niesłabnącą popularnością.

Google doskonale wie z których opcji korzystamy najczęściej — i postanawia zrobić z tego użytek. Dlatego, jak informuje redakcja Android Authority, teraz internetowy gigant ma pracować nad najbardziej społecznościowym aspektem swojej platformy. Takim, który do złudzenia przypomina coś na wzór... relacji?

"Mój tydzień" - oto nowa funkcja Zdjęć Google. Jest bardziej społecznościowa, niż większość by oczekiwała

Informacje na temat funkcji "Mój tydzień" póki co są niejako nieoficjalne, bowiem wykopane zostały z kodu źródłowego aplikacji. I polega ona nie mniej, nie więcej, a na tym, że Zdjęcia Google automatycznie tworzą karuzelę wspomnień bazującą na naszych materiałach dodanych tam w ostatnim tygodniu. Naturalnie mamy pełną kontrolę nad tym które ze zdjęć i wideo dodanych do platformy chcemy tam zamieścić, a następnie możemy zapraszać rodzinę i przyjaciół do oglądania naszej karuzeli ze wspomnieniami.

Mój tydzień - zdjęcia google

Z perspektywy widza - udostępnione w ten sposób materiały to po prostu slajdy, których przeglądanie przywodzi na myśl wspomniane właśnie relacje na Instagramie. Ich autorzy mają również opcję dodawania autorskich podpisów. Ponadto oglądający mogą też odpowiadać na tę formę naszych "relacji" w formie komentarzy.

Nowa opcja Zdjęć Google na ukończeniu. Kiedy trafi do aplikacji?

Na ten moment Google jeszcze oficjalnie nie poinformowało o tym, że pracuje nad nową opcją. O wszystkim dowiedzieliśmy się niejako "nieoficjalnie". Ci jednak którzy starannie przyglądają się kodowi aplikacji od Google twierdzą, że pierwsze wzmianki na temat "Mojego tygodnia" pojawiły się tam już wiele miesięcy temu. Teraz funkcja nabiera kształtu i dzięki temu udało się sprawdzić jak wygląda w praktyce. Stąd też podejrzenia, że kwestią najbliższych kilku tygodni jest oficjalna zapowiedź czegoś na wzór "Relacji w Zdjęciach Google", które trafią do wszystkich użytkowników platformy.

Pytanie tylko, czy opcje społecznościowe takie jak "Mój tydzień" są właśnie tym, czego oczekujemy od Zdjęć Google. Ze swojej perspektywy - jest kilka narzędzi czy chociażby opcji związanych z interfejsem i regularnym korzystaniem z platformy, których brakuje mi tam od dawna. Te społecznościowe aspekty mogą być jakimś uzupełnieniem, ale bez wątpienia nie jest to coś, na co czekałbym z utęsknieniem...