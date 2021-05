Dajmy na to chcecie sobie zamówić kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Owszem można to zrobić całkowicie przez internet i co więcej działa to bardzo sprawnie (wiem, bo przetestowałem kilka tygodni temu), ale nie zrobimy tego z poziomy portalu „obywatela”, a musimy przejść na nasze Internetowe Konto Pacjenta. Tam też zresztą możemy znaleźć szereg innych informacji o ochronie zdrowia i naszej historii leczenia finansowanego przez NFZ. Jeśli jednak chciałbym sprawdzić czy pracodawca uiszcza za mnie składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego to muszę już przejść na portal ZUSu, w którym trzeba założyć kolejne konto (pomimo logowania przez profil zaufany) i ponownie przejść całą procedurę weryfikacji. Szkoda, bo wydaje mi się, że to wszystko można by było połączyć w jednym portalu.

To jednak nie jedyny problem, podobny zabieg rząd stosuje w przypadku aplikacji mobilnych. Podczas gdy wydawało się, że mObywatel może być takim miejscem, które spina wiele systemów w jedną całość, to nagle na horyzoncie pojawia się aplikacja Moje IKP. Pytanie tylko po co, skoro do tej pory np. e-receptę można sobie sprawdzić w mObywatelu, a rozbudowanie go o kolejny moduł zamiast osobnej aplikacji nie powinno stanowić problemu. Z drugiej strony moduł mTożsamosci miał zastąpić dowód osobisty, a do dzisiaj nie jest on respektowany w większości instytucji, również państwowych. Takich absurdów, które można by było naprawić kilkoma prostymi ustawami jest więcej.

Nie jestem specjalistą od usług cyfrowych, ale bardzo lubię z nich korzystać. Odwiedzanie urzędów kojarzy mi się negatywnie, czuje się tam jak intruz, który tylko przeszkadza, dlatego co tylko się da to załatwiam zdalnie. I byłoby bardzo miło gdyby wachlarz tych usług dalej rósł, a co ważniejsze był tworzony z głową.