Ulgi w podatku dochodowym, zobacz ile możesz zaoszczędzić

Wspominałem już, że Twój e-PIT to prosta usługa, która w zasadzie sprowadza się do przepisania z dokumentu, który dostarcza nasz pracodawca do Urzędu Skarbowego wartości w odpowiednie pola. Wzorem lat poprzednich, na portalu uwzględniona zostanie również ulga prorodzinna (tzw. ulga na dzieci) jeśli korzystaliśmy z niej w latach poprzednich, ale resztę musimy dopisać już sobie sami. Tak samo jeśli chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, domyślnie Krajowa Administracja Skarbowa proponuje każdemu rozliczenie samodzielne. W pewnych przypadkach rozliczenie wspólne może być korzystniejsze, szczególnie przy dużej dysproporcji zarobków. O tym jednak lepiej poczytać na portalach branżowych niż na blogu technologicznym ;-).

Jakie są te pozostałe ulgi, z których większość z nas może i powinna skorzystać? Najpopularniejsza to możliwość odliczenia darowizny na organizacje pożytku publicznego. Wiele osób o tym zapomina, a de facto wszystkie darowizny jakie możemy udowodnić (np. potwierdzeniem przelewu) można odliczyć od dochodu. Niektóre instytucje takie jak chociażby popularne Siepomaga.pl przygotowują co roku zestawienie naszych darowizn, które możemy odliczyć w rozliczeniu podatku dochodowego. Maksymalna kwota odliczenia to 6% naszego dochodu.

Od dochodu można odliczyć również krew, którą oddaliśmy honorowo (za darmo). Tu potrzebne jest potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa w formie zaświadczenia, a każdy litr oddanej krwi to 130 PLN, które możemy odpisać od dochodu. Jeśli oddaliście krew jako ozdrowieńcy po przebytym zachorowaniu na COVID-19, to kwota zwrotu rośnie do 200 PLN za każdy litr, a w niektórych przypadkach nawet do 350 PLN/litr. W rezultacie mogą to być już całkiem konkretne kwoty. W tym roku można również odliczyć darowizny na rzecz walki z COVID-19 dla stosownych instytucji oraz sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych.

Poza tym jest jeszcze kilka ulg, które trzeba wykorzystać świadomie jak chociażby ulga związana z odliczeniem wpłat dokonanych na rachunki IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego), ulga termomodernizacyjna, czy ulgi na leki, sprzęt rehabilitacyjnych i na samochód dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od lat dostępna jest też ulga na internet, ale z niej można skorzystać tylko przez 2 lata, więc podejrzewam, że większość z was już dawno to zrobiła. Więcej szczegółów na temat poszczególnych ulg znajdziecie np. tutaj.

Jak sami widzicie jest tego całkiem sporo i może okazać się, że Urząd Skarbowy jest wam winny pieniądze, a nie odwrotnie. Warto pamiętać też o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To pole też niekoniecznie musi zostać automatycznie wypełnione w formularzu e-PIT. Łatwość polega na tym, że korzystając z usługi Twój e-PIT nie musimy szukać konkretnych pól na formularzach, tylko wpisujemy wartości w dobrze opisane okienka na stronie internetowej. Gdy taka możliwość się już pojawi, uzupełnię ten wpis o stosowne zrzuty ekranu.

Elektronicznie rozliczysz też podatek z giełdy

Warto też pamiętać, że na tym samym portalu możemy rozliczyć się również z dochodów osiąganych na giełdzie. Stosowne informacje w formie druku PIT-8C przekazało do Urzędu Skarbowego już wasze Biuro Maklerskie, ale dotyczą one tylko zeszłego roku. Jeśli chcecie rozliczyć stratę z lat poprzednich aby pomniejszyć podatek w tym roku, trzeba to już zrobić samodzielnie i poprawić wstępnie wypełnione zeznania. Tak samo jeśli czerpaliście dochody z handlu instrumentami finansowymi u brokera, który nie wystawia polskiego formularza PIT-8C, wtedy wynik takich transakcji w przeliczeniu na złotówki należy ręcznie uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

W artykule uściślono zasady dotyczące zwrotu za oddanie krwi/osocza, dziękuje czytelników, który zwrócił na to uwagę.