29 mln złotych na VOD do indoktrynacji dzieciaków. Minister Czarnek w akcji

Pełny religijnej indoktrynacji i prawicowej retoryki podręcznik „Historia i Teraźniejszość” został już ostro skrytykowany przez zdroworozsądkową część polskiego społeczeństwa. Zarówno uczniowe jak i same szkoły nie chcą brać udziału w pisowskiej propagandzie, ale dla obecnego ministra edukacji nie ma to żadnego znaczenia. Czarnek idzie za ciosem i już planuje kolejny strzał w kolano, który pochłonie miliony z państwowego budżetu. Stworzy platformę VOD do prania mózgów młodzieży.

Pułapka na młodych Polaków

Na łamach czasopisma Sieci Przemysław Czarnek zapowiedział nową taktykę, która sprawi, że młodzież będzie nienawidzić go jeszcze bardziej. Po srogim niewypale podręcznika „Historia i Teraźniejszość”, minister edukacji planuje wprowadzić nowy przedmiot o tej samej nazwie. Uważa bowiem, że młode pokolenie nie jest wystarczająco ogłupio… znaczy, nie posiada wystarczającej wiedzy historycznej, zgodnej z narracją partii rządzącej.

Do krnąbrnej młodzieży, która zamiast oglądania filmów dokumentalnych o Janie Pawle II woli realizować swoje pasje i zainteresowania, trzeba uderzyć specjalnymi metodami. Dlatego też Czarnek stworzy specjalną platformę VOD, składającej się z kilkuminutowych filmików „edukacyjnych”. Przedsięwzięcie o nazwie MeduM (Multimedialna Edukacja Młodzieży) będzie działać prawdopodobnie w formie platformy internetowej lub aplikacji, gdzie młodzi Polacy dowiedzą się zapewne, że ich kolega gej jest ideologią, a dzieci z in vitro nie są prawdziwymi ludźmi.

„Celem przedsięwzięcia „MeduM” jest stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia w Polsce, oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania platformie streamingowej VoD” – fragment opisu konkursu Narodowego Centrum Badań

Prawicowy Netflix czy może bardziej TikTok? Tego dowiemy się już niebawem. Wciąż bowiem rozpatrywane są zgłoszenia konkursowe, a wartość pieniędzy z budżetu, które zostaną poświęcone na stworzenie propagandowego medium, sięga 29 milionów złotych. Już widzę te zachwyty młodzieży. Zwłaszcza tej, która kilka dni temu na Dolnym Śląsku niemalże wywiozła Czarnka na taczkach podczas szkolnej wizytacji.

Obrazek wyróżniający: Agencja wyborcza