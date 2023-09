Jak wymagający jest Cyberpunk 2077 2.0? Lepiej sprawdź chłodzenie CPU

Cyberpunk 2077 2.0 wyciśnie wszystko z CPU

Nadchodząca wielkimi krokami aktualizacja dla Cyberpunka 2077 przyniesie sporo zmian, które opisywaliśmy już w osobnym tekście. Okazuje się jednak, że poza zmianami w rozgrywce, sporo zmieni się też od strony technicznej. Pomimo, że RED Engine odchodzi już na emeryturę, to deweloperzy CD Projektu są w stanie wycisnąć z tego silnika naprawdę dużo. To własnie do Cyberpunka 2077 trafiają w pierwszej kolejności nowe rozwiązania NVIDIA jak choćby DLSS 3 czy wkrótce DLSS 3.5, co pokazuje poniekąd jego możliwości. Okazuje się też, że potrafi on wykrzesać ostatnie soki nie tylko z kart graficznych, ale również procesorów.

Filip Pierściński, jeden z deweloperów pracujących przy aktualizacji Cyberpunka 2077 opublikował na X (wcześniej Twitter) zalecenie aby sprawdzić chłodzenie swojego komputera. Jeszcze kilka lat temu pokutowało stwierdzenie, że w grach najważniejsza jest wydajność jednego rdzenia, bo deweloperzy nie potrafią wykorzystać wielu wątków jednocześnie. Nie dotyczy to jednak Cyberpunka 2077 2.0, bo jak podaje Pierściński nawet przy ośmiu rdzeniach, każdy z nich może być obciążony na poziomie 90%. Oznacza to, że procesor z pewnością nie będzie się nudził podczas rozgrywki.

Jeśli zatem chcecie mieć pewność, że wasz komputer poradzi sobie pod najwyższym obciążeniem, warto sprawdzić najnowszego Cinebencha 2024, który nie tylko obciąży wam wszystkie rdzenie CPU, ale pozwoli jeszcze sprawdzić kartę graficzną. Do premiery dodatku oraz patcha 2.0 pozostało jeszcze 14 dni, jest więc szansa, że spadną też temperatury na zewnątrz i chłodzeniu będzie łatwiej ;-).