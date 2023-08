Cyberpunk 2077: Widmo wolności zachwyca na nowym trailerze!

Premiera Cyberpunk 2077 to prawdopodobnie jeden z najbardziej bolesnych startów wszech czasów w świecie gier. Stan techniczny gry pozostawiał (delikatnie mówiąc) wiele do życzenia — ale ekipie z CD Projekt RED udało się przez te wszystkie miesiące doprowadzić ją do używalności. Dlatego też z okazji premiery Cyberpunk 2077: Widmo Wolności nastroje są zupełnie inne, niż przy okazji "podstawki". Co prawda optymalne wymagania sprzętowe dla gry są wysokie, ale jak wspominał Kacper w swoich wrażeniach po ogrywaniu dema: jest na co czekać:

CD Projekt RED w przypadku Widma wolności wykonało kawał dobrej roboty. Do DLC wprowadzono mnóstwo nowych mechanik — główną jest to, że w trakcie swobodnej wędrówki po Dogtown, jak i podczas wykonywania zadań głównych czy pobocznych, czeka nas wiele wyborów do podjęcia. Jak wspomniałem wcześniej — możemy wybrać skradanie się za plecami rywali, oszczędzając w ten sposób czas i amunicję, lub wejść w otwarty pojedynek… po którym możemy na przykład zhakować AV-kę, dzięki czemu w późniejszym etapie gry rywale nie będą w stanie wezwać wsparcia.

Premiera gry już w przyszłym miesiącu — od kilku tygodni można nawet składać zamówienia przedpremierowe. Na uroczystym otwarciu konferencji Gamescom 2023 mieliśmy okazję zobaczyć nowy trailer dodatku, który pokazuje jakich zmian możemy oczekiwać po nadchodzącym DLC.

Co więcej — podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że nowe tryby trafią także do podstawki Cyberpunk 2077 jako aktualizacja 2.0. I to całkowicie za darmo!

Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Najnowszy zwiastun dodatku do gry CD Projekt RED

Premiera dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności już 26. września 2023 na wszystkich platformach (PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X).