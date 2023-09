Cinebench 2024 przetestuje CPU i GPU, również na macOS i z ARM

Cinebench to jedna z popularniejszych i łatwiejszych w użyciu aplikacji do testowania wydajności komputera. W ostatnich latach skupiał się na wydajności procesora (CPU) ale najnowsza wersja wprowadza również testy układu graficznego (GPU).

Cinebench 2024 już dostępny

Aplikacji Cinebench używam do testów komputerów już od ponad 10 lat. W jednej z wcześniejszych wersji była możliwość testowania GPU, ale szybko okazało się, że nie jest to zbyt wymagający test. Zaletą aplikacji jest jej prostota, test może wykonać praktycznie każdy w swoim własnym zakresie, bo nie jest on skomplikowany, a wyniki są nie tylko miarodajne, ale również porównywalne (pod warunkiem korzystania z tej samej wersji aplikacji). Dużą zaletą tej aplikacji jest też fakt, że działa nie tylko na systemach Windows, ale również na macOS i wspiera oczywiście nowe procesory Apple z serii M. Nie inaczej jest zresztą z najnowszą wersją Cinebench 2024, która dodaje do tego jeszcze test GPU.

Maxon to producent aplikacji Cinema4D służącej do renderowania scen, który tworzy benchmark Cinebench jako swego rodzaju pokaz możliwości. W najnowszej odsłonie aplikacji nie tylko nieco zmienił się interfejs, ale właśnie dzięki zastosowaniu nowego silnika renderingu - Redshift, możliwe stało się również testowanie GPU. Tym samym w najnowszej wersji sprawdzimy nie tylko wydajność jednego rdzenia w procesorze, wydajność wielordzeniową (multi-core), ale również wydajność karty graficznej. Co więcej wyniki tych testów można ze sobą porównać, więc każdy może się przekonać o ile szybsze jest mocne GPU w renderingu od nawet bardzo wydajnego procesora. Maxon postanowił wykorzystać tą samą scenę w obu testach, aby dać właśnie możliwość porównania.

Dotyczy to jak już wspominałem nie tylko systemów Windows z procesorami x86 i kartami graficznymi NVIDIA, AMD lub Intela, ale również systemów Windows bazujących na procesorach ARM oraz macOS z procesorami Apple M1/M2. Teoretycznie Cinebench 2024 powinien nam zatem dać szerokie spektrum porównywalnych wyników i pomóc określić, który procesor jest wydajniejszy, również pomiędzy platformami. Jak tylko nadarzy się okazja to postaramy się kilka takich testów wykonać. Aplikację Cinebench 2024 możecie pobrać na stronie producenta (1,3 GB).