Cyberpunk 2077 usunięty ze sklepu PlayStation. Sony zwraca pieniądze za grę

Tak radykalnego kroku nie oczekiwał chyba nikt, ale taki zwrot akcji nie musi być niespodzianką dla CD Projekt RED, które planowało i obiecało poprawić grę w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Pierwsze poprawki już zaczęły pojawiać się na konsolach i pecetach, ale do znaczącej poprawy jakości gry jest jeszcze stosunkowo daleko.

Nie brakowało ofert sprzedaży gry w wersji konsolowej, na których cena Cyberpunka 2077 była sporo niższa, jeśli ktoś był zainteresowany zakupem w kilka dni od premiery, ale sklepowa cena pozostawała taka sama. Czyżby Sony zdecydowało, że tak niedopracowana gra nie ma prawa bytu w PlayStation Store i to w pełnej cenie?

Sony czasowo usuwa Cyberpunka 2077 z PlayStation Store

Sony przygotowało specjalną podstronę, na której informuje że SIE (Sony Interactive Entertainment) dąży do najwyższego poziomu zadowolenia klientów, dlatego rozpoczyna proces zwrotów za grę Cyberpunk 2077 klientom, którzy dokonali zakupu przez PlayStation Store. Dodatkowo, SIE decyduje się na usunięcie gry ze sklepu, aż do odwołania. Poniżej komunikatu umieszczono link prowadzący do formularza, gdzie po zalogowaniu będzie możliwe zweryfikowanie zakupu i potwierdzenie chęci zwrotu. Czas oczekiwania na środki zależy oczywiście od wybranej wcześniej metody płatności i instytucji finansowych.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

Gry rzeczywiście nie ma już w sklepie, co potwierdza wiele źródeł i co potwierdziliśmy także my. Sony nie oczekuje żadnych tłumaczeń i uzasadnień, które miałyby argumentować chęć zwrotu gry – wystarczy kilka kliknięć i grę można po prostu oddać. Cyberpunk 2077 zniknie z konta.

CD Projekt RED deklaruje dalsze prace nad aktualizacjami

W swoim komunikacie CD Projekt RED zapowiadało udostępnienie dwóch dużych aktualizacji w styczniu i lutym 2021 roku, ale w najnowszym raporcie finansowym odniesiono się do czasowego wstrzymania dostępności gry Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. Czytamy w nim, że: „Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia relizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu.” W komunikacie przypomniano również o ciągłej dostępności gry w formie fizycznej, a także nieprzerwanym wsparciem oraz nadchodzących aktualizacjach.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Nie pamiętamy, by w ostatnich latach, ani w historii sklepu PlayStation Store doszło do takiej sytuacji. Nawet jeśli w ofercie sklepu znajdowały się bardziej niedopracowane gry, to nie były one tak dużą rysą na wizerunku platformy konsol PlayStation. Na myśl przywodzi to oczywiście okoliczności wokół jednej z gier o Batmanie, która na pecetach była niegrywalna i również została dość szybko usunięta z ofert sklepów.

Co z Cyberpunkiem 2077 na konsole Xbox?

Nie jest jasne, czy na podobny krok zdecyduje się Microsoft. W przypadku konsol Xbox One sytuacja jest całkiem podobna – Cyberpunk 2077 cierpi na niską wydajność, spadający fps i solidne glitche.

