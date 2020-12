Jeżeli kupować Cyberpunk 2077 to tylko używkę. Taniej o ponad 100 zł

Oczywiście, jak zawsze przy korzystaniu z rynku wtórnego trzeba liczyć się z tym, że duża część z tych ofert może okazać się oszustwami, w których sprzedawcy chcą wykorzystać falę popularności gry do tego, by nieco zarobić. Jednak, jeżeli dokładnie się przyjrzymy, zauważymy, że są tam też oferty od zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą odzyskać część wydanych pieniędzy. Czy to znaczy, że

Nie wszyscy wierzą w akcję zwrotów zorganizowaną przez CD Projekt RED?

Jak już wspomniałem, po premierze gry, gdy wyszło, jak Cyberpunk 2077 działa na konsolach starej generacji, wiele osób domagało się od CD Projektu uregulowania sytuacji. I tak też firma zrobiła, wypuszczając do sieci specjalne oświadczenie, w którym zachęca graczy do dania produkcji jeszcze jednej szansy, ale też dając im możliwość zwrotu gry. Na ile jednak była to rzeczywista „akcja”, a na ile PR’owa zagrywka? No cóż, ciężko powiedzieć. Faktem jest natomiast, że chociażby przy wydaniach cyfrowych zarówno Sony jak i Microsoft nie mają jakichkolwiek ustaleń z CD Projektem odnośnie akcji refundacyjnej i wszystko ma przebiegać zgodnie z polityką tych sklepów. Oznacza to, że jeżeli nie spełniamy wymagań (bo np. uruchomiliśmy grę i nieco w nią pograliśmy), nie ma co liczyć na zwrot pieniędzy. Dlatego też wnioski graczy są masowo odrzucane. Nie wiem, jak wygląda to w przypadku prób zwrotu odpakowanej gry do sklepu stacjonarnego, ale podejrzewam, że dosyć podobnie. Nic więc dziwnego, że osoby, które kupiły grę na konsolę starszej generacji i nie do końca ufają, że gra kiedykolwiek będzie taka, jak obiecywał CD Projekt RED, chcą odzyskać z tego chociaż część pieniędzy.

Jeżeli wiec chcecie kupić konsolową wersję gry, możecie spróbować zapolować na egzemplarze z rynku wtórnego. Patrząc jednak, jak taka wersja Cyberpunk 2077 działa, nie wiem, czy jest sens.