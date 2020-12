Włączam na chwilę i jest 2 w nocy. Wszystko, co Cyberpunk 2077 robi dobrze

Ale na V świat się nie kończy, wręcz przeciwnie. Podczas gry spotykam wiele innych postaci i nawet te z niektórych misji pobocznych mają swój mocny charakter. Owszem, zdarzają się „ludziki”, o których zapomnicie po 10 minutach, ale są też NPC-e, którzy utkną w pamięci na długi czas. Jest w Cyberpunk 2077 jedna podobna misja, która nieźle „siada na banię” również pod kątem postaci, które w niej występują. Niektóre wzbudzają sympatię, inne wywołują obrzydzenie – czasem zdecydowanie mocniej niż niejeden główny bohater innej gry. Znamy to oczywiście z Wiedźmina 3, ale na tym poletku CDPR ponownie dało radę.

Cyberpunk 2077 ma misje poboczne, które potrafią być lepsze niż misje główne w innych grach

Kolejna powtórka z Widźmina 3 – niektóre misje poboczne w Cybepunk 2077 są ciekawe, długie i wciągające. Często lepsze niż niejedna duża, fabularna, główna misja z konkurencyjnej gry. To często mój główny zarzut do wielu produkcji, w których unikam wątków pobocznych, bo wiele zadań to nudne przynieś-zanieś-zabij potwory, bez głębi czy jakiegokolwiek sensu. A równie często są one niezbędne by rozbudować bohatera lub nawet pchnąć fabułę do przodu bo dopiero po pewnym czasie lub na pewnym etapie rozwoju uruchamia się kolejny etap misji głównych. Albo zwyczajnie szybko zginiemy jeśli nie pogrindujemy postaci na dodatkowych zleceniach. W przypadku Cybepunk 2077 czyszczę zadania poboczne regularnie i odkładam w czasie wątek główny, bo nie chcę niczego stracić. Jasne, często nie ma to w ogóle wpływu na historię lub idzie sobie gdzieś bocznym torem, ale jednocześnie buduje powiązanie ze światem i jeszcze bardziej pozwala poczuć się jego częścią.