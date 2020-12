Gracze mają już Cyberpunk 2077, tydzień przed premierą

Goodies box, inside and outside of steel book, and the goodies themselves! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/OESOYKgk3A — Chrimbus James 🎅🏻🎄❄️ (@verysuperjamous) December 2, 2020

Gracze, którzy otrzymali Cyberpunk 2077 tydzień przed premierą na pewno skaczą pod sam sufit mogąc zagrać wcześniej – tu jednak radość może być nieco przedwczesna, bo jest więcej niż pewne, że wraz z premierą pojawią się aktualizacje. Już od wielu lat producenci gier nie zwlekają z wypuszczeniem tytułu do sklepów (choć może akurat w przypadku CP2077 brzmi to niestosownie), bo są w stanie łatać grę nawet później i zanim pierwsi klienci otrzymają swoje płyty, przygotować odpowiednie patche usprawniające zabawę. A jest tego sporo, bo jeśli wierzyć jednej z osób z wcześniejszym dostępem, premierowa łatka (tak zwany day one patch) na PlayStation 4 waży aż 56 GB.

#Cyberpunk2077 Collector's Edition for the PS4 has arrived to a fan's home and says day one patch is 56GB. pic.twitter.com/a6gac4haa1 — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) December 2, 2020

Oznacza to, że kiedy wyciągniecie swoje pudełka z paczkomatu lub odbierzecie płyty ze sklepów/od kurierów, zamiast rozsiąść się wygodnie w fotelu i rozpocząć zabawę, będziecie czekać aż pobierze się prawie 60 GB danych. Oby tylko na premierę PlayStation Network nie złapało jakiejś czkawki, co niestety wciąż potrafi się zdarzyć. No i co z osobami ze słabym łączem, które celowo nie kupują wersji cyfrowych żeby nie męczyć się z powolnym pobieraniem. 56 GB to więcej niż niejedna całkiem duża gra, więc niestety – współczuję i trzymam kciuki za szybkie pobieranie.

Jestem też bardzo ciekawy czy taką wpadkę zaliczył jedynie Best Buy, bo może się okazać, że zamieszanie wokół premiery Cyberpunk 2077 dotknie również inne sklepy z innych rejonów świata. Kto wie, może i jacyś gracze w Polsce dostaną wcześniej zakupione egzemplarze.

Wrzucisz do sieci wideo przed premierą CP2077? Zostanie ono skasowane

CD Projekt Red oczywiście zareagował na zaistniałą sytuację i wystosował już oświadczenie dotyczące wypuszczania do sieci materiałów z gry.