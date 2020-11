Z jednej strony to niezła gratka dla fanów, z drugiej natomiast mam wrażenie, że zaraz z mojej lodówki wyskoczy mleko CP2077. Razem z napojem energetycznym Rockstar Energy, bo we wrześniu zapowiedziano współpracę producenta z CD Projekt Red. Co następne – ziemniaki w Biedronce? I przypominam, mówimy tu o oficjalnych współpracach, a nie samodzielnych, nielegalnych projektach. Aha, gra jeszcze nie wyszła – powiem więcej, jej premiera jest ciągle przekładana.

Przeczytaj też: Znamy wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 na PC!

My, media, nie jesteśmy bez winy

Podobnie jak inne polskie i zagraniczne media piszemy o Cyberpunk 2077. Sęk w tym, że robimy również materiały o innych grach, więc jesteśmy w pewnym sensie usprawiedliwieni. Serwisy niezwiązane z grami już niekoniecznie, więc tu też widać chęć podpięcia się pod popularny temat. I myślę, że potrzeba naprawdę dużo samozaparcia, by w przypadku tej gry nie wejść do „pociągu hype’u” widząc, jak od kilku miesięcy jest on pieczołowicie rozpędzany. A to niestety pompuje też balon oczekiwań, który moim zdaniem po premierze pęknie z wielkim hukiem. CD Projekt RED sam dołożył się bardzo mocno do tego pompowania i obawiam się, że jak dobry Cyberpunk 2077 by nie był, ludzie oczekują czegoś niesamowitego, a takim „marzeniom” bardzo, ale to bardzo trudno sprostać – nawet mając na koncie kapitalnego Wiedzmina 3. Nie wiem na ile można zmienić grę przez kilka miesięcy, ale grając w Cyberpunk 2077 w czerwcu jestem więcej niż pewien, że to nie będzie mesjasz rynku. Solidna produkcja, ale nie przełomowa, nawet dla gatunku.

No dobrze, a co jeśli gra okaże się przeciętna? Ludzie nie będą chcieli kupować wtedy gadżetów, może więc jeśli chcecie je mieć w swojej domowej kolekcji, warto poczekać? Przecież prędzej czy później sklepy będą czyścić swoje magazyny i pozbywać się ciuchów czy kubków, których ludzie nie chcą kupować. A może już nie chcą ich kupować widząc, jak bardzo Cyberpunk 2077 chce ich do siebie przekonać?

Nie przypominam sobie by jakakolwiek inna gra w ostatnich latach miała tak nachalny marketing. Z jednej strony rozumiem więc, ale i szanuję odwagę CD Projekt RED, który tak naprawdę nie wiedząc jaki będzie odbiór Cyberpunk 2077, ładuje w jego promocję taczki pieniędzy. Z drugiej jestem tym po prostu zmęczony i mam nadzieję, że po premierze temat nieco przycichnie. Moim zdaniem co za dużo, to niezdrowo – a w przypadku nadchodzącej gry polskiego studia „za dużo” to i tak delikatne określenie.