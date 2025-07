Cyberpunk 2077 trafia na nową platformę. Sprawdź, czy zagrasz

W październiku ubiegłego roku studio CD Projekt RED potwierdziło oficjalnie, że ich najnowsza produkcja – Cyberpunk 2077 – trafi na komputery Mac. Choć szczegółów wtedy nie podano, pojawiły się jedynie nieokreślone ramy czasowe "soon". Od tego czasu minęło już kilka dobrych miesięcy. W międzyczasie przygody w Night City trafiły na Nintendo Switch 2. Gra działa naprawdę nieźle i może być świetnym wyborem dla osób, które lubią granie przenośne. Ci, którzy chcieliby zagrać na swoim Macu, będą mieli ku temu okazję już niedługo. Ekipa z CDP potwierdziła oficjalnie, że Cyberpunk 2077 w wersji na macOS zadebiutuje w tym tygodniu, a konkretnie 17 lipca.

Cyberpunk 2077 trafia na Maca. Kto zagra?

Wraz z datą premiery Cyberpunk 2077 na Maca poznaliśmy też minimalną specyfikację techniczną komputerów z logo nadgryzionego jabłka, z którymi gra będzie współpracować. I niestety nie wszyscy będą pocieszeni. Jak się okazuje, gra nie będzie działać na sprzęcie napędzanym układami M1 czy M2 z 8 GB pamięci RAM. Gra w pełni wykorzysta potencjał drzemiący w obecnej generacji układów Apple – M4. Studio niestety nie zdradza jeszcze, z czym będziemy mieć do czynienia, ale można oczekiwać obecności wielu rozwiązań, które są dostępne na PC. Co najważniejsze, CD Projekt RED potwierdziło, że wszyscy, którzy wcześniej kupili Cyberpunk 2077 na Steam, GOG, Epic Games Store w wersji na PC otrzymają automatycznie dostęp do gry na macOS. Oznacza to więc, że nie będzie ona udostępniona wyłącznie w App Store, gdzie zapewne będzie sporo kosztować.

A to jeszcze nie wszystko, bo jutro (16.07) o godzinie 17:00 ekipa z CD Projekt RED opowiadać będzie o nowej aktualizacji do Cyberpunk 2077 z numerkiem 2.3. Informacje o niej pojawiły się kilkanaście tygodni temu i jej pierwotna premiera zaplanowana była na końcówkę czerwca. Jednak patch potrzebował nieco więcej pracy, niż się spodziewano, więc zdecydowano o przesunięciu daty jego udostępnienia. Co będzie zawierał? Wszystkiego dowiemy się jutro!