Niecodziennie wykorzystanie VR. Lepsze niż gry wideo

Coraz więcej badań potwierdza, że kontakt z naturą ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Ale co, jeśli nie mamy dostępu do zieleni? Naukowcy z Niemiec i Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, czy te same efekty można osiągnąć… w wirtualnej rzeczywistości. Wyniki są obiecujące: cyfrowe „kąpiele leśne” poprawiają nastrój, zwiększają poczucie więzi z naturą, a nawet – co potwierdzono neuroobrazowaniem – zmniejszają odczuwanie bólu.

Reklama

VR może mieć lepsze zastosowanie niż gaming

W jednym z badań przeprowadzonych w Niemczech ponad 130 uczestników zostało poddanych działaniu stresujących bodźców, a następnie przeniesionych do wirtualnego lasu jodłowego z użyciem gogli VR. Część z nich doświadczała tylko jednego bodźca – wizualnego, dźwiękowego lub zapachowego – natomiast inni byli zanurzeni w pełni zmysłowej wersji: obraz, dźwięk ptaków i aromat olejków eterycznych. Efekt? Osoby poddane pełnej immersji wykazywały istotnie większą poprawę nastroju i pamięci roboczej oraz silniejsze poczucie „bycia w naturze”. Autorzy badania sugerują, że takie doświadczenia mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie w klinikach, poczekalniach czy miejskich biurach.

Równolegle przeprowadzono inne eksperymenty, które analizowały wpływ wirtualnej natury na odczuwanie bólu. W jednym z nich uczestnicy, poddawani lekkim impulsom elektrycznym, zgłaszali mniejsze nasilenie bólu podczas oglądania cyfrowych krajobrazów przyrody w porównaniu do miejskich lub zamkniętych przestrzeni. Badanie z użyciem rezonansu magnetycznego wykazało, że redukcja bólu nie była jedynie subiektywnym odczuciem – zmniejszała się aktywność w częściach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców bólowych, takich jak wzgórze czy kora czuciowa.

Choć badacze zastrzegają, że efekty są specyficzne i potrzebne są dalsze badania z większymi grupami, dotychczasowe wyniki wskazują, że wirtualna natura może być realnym wsparciem w poprawie dobrostanu psychicznego i fizycznego. W czasach rosnącego zagęszczenia miast i ograniczonego dostępu do zieleni może to być istotna alternatywa dla wielu osób.

Grafika: depositphotos