GeoGuessr za paywallem: Sprawdzamy, ile kosztuje gra, która podbiła internet!

Ile kosztuje GeoGuessr i dlaczego jest płatny?

GeoGuessr zaczynał jako niewinna przeglądarkowa ciekawostka — gra, w której trafiasz gdzieś w widoku Google Street View i próbujesz odgadnąć, co to za miejsce. Do pewnego czasu nie było tu żadnych haczyków – bez rejestracji, bez logowania, bez żadnych limitów. Wiele osób właśnie za to pokochało ten tytuł. Gra była prosta, wciągająca i darmowa. Czasy się jednak zmieniły.

Dziś GeoGuessr to pełnoprawna platforma z e-sportowymi aspiracjami, aplikacją mobilną, trybami rywalizacji i… płatną subskrypcją. W 2024 roku twórcy definitywnie pożegnali się z darmowym dostępem. Jeśli chcesz zagrać choć jedną rundę solo, musisz mieć konto PRO. Dla wielu było to zaskoczeniem, a dla niektórych wręcz rozczarowaniem. Sprawdźmy więc, co się zmieniło i ile to kosztuje.

Czemu GeoGuessr przestał być darmowy?

Powód jest bardzo przyziemny: koszty. GeoGuessr opiera się na mapach Google, a korzystanie ze Street View nie jest darmowe nawet dla twórców gier. Od 2018 roku Google drastycznie podniosło ceny za dostęp do swojego API, przez co każda rozgrywka w GeoGuessr zaczęła generować realne, wymierne koszty.

Przez kilka lat twórcy próbowali balansować między darmowym dostępem a kontami PRO, które odblokowywały dodatkowe funkcje. W lutym 2024 postawiono jednak sprawę jasno — darmowe konto nie pozwala już na samodzielną grę. Koniec z Daily Challenge, koniec z pojedynczymi rundami solo. Albo płacisz, albo grasz tylko wtedy, gdy zaprosi cię ktoś z opłaconą subskrypcją.

Ile kosztuje GeoGuessr w Polsce?

W Polsce ceny są całkiem przystępne, jeśli porównać je do innych usług subskrypcyjnych. Wystarczy zrezygnować z jednego espresso na mieście. W lipcu 2025 oficjalny cennik wygląda następująco:

PRZY PŁATNOŚCI MIESIĘCZNEJ

PRO Basic – 15,99 zł

– 15,99 zł PRO Unlimited – 19,99 zł

– 19,99 zł PRO Elite – 39,99 zł

PRZY WYKUPIENIU USŁUGI NA ROK

PRO Basic – 9,99 zł/mies. (119,88 zł rocznie)

– 9,99 zł/mies. (119,88 zł rocznie) PRO Unlimited – 11,99 zł/mies. (143,82 zł rocznie)

– 11,99 zł/mies. (143,82 zł rocznie) PRO Elite – 19,99 zł/mies. (239,88 zł rocznie)

Który plan warto wybrać?

Na pierwszy rzut oka różnice są niewielkie, ale w praktyce jest kilka znaczących różnic. Podstawowy plan — PRO Basic — pozwala na grę we wszystkie tryby, ale tylko przez 5 minut. Potem musisz odczekać 15 minut, aby znowu zagrać. Można powiedzieć, że to taka wersja demonstracyjna na sterydach: dostajesz próbkę wszystkiego, ale bez możliwości prawdziwego zanurzenia się w rozgrywce.

Za 2 zł więcej miesięcznie masz już PRO Unlimited — i jest to plan, który wybiera zdecydowana większość graczy. Bez żadnych limitów czasowych, z dostępem do wszystkich trybów, pełną historią gier, rankingami i mapami społeczności. Dla kogoś, kto gra kilka razy w tygodniu albo lubi rywalizować z innymi — to zdecydowanie najlepszy stosunek ceny do możliwości.

A co z PRO Elite? To propozycja dla tych, którzy grają dużo, chcą wspierać twórców, a przy okazji lubią błyszczeć. Elite odblokowuje m.in. rozbudowane statystyki sezonowe, personalizację profilu (np. animowane awatary i flairy), wcześniejszy dostęp do nowych funkcji i priorytetowy support. Przyda się, jeśli streamujesz GeoGuessr, grasz turniejowo albo po prostu chcesz z gry wycisnąć wszystko, co się da.

A co, jeśli chcę tylko sprawdzić, czy to gra dla mnie?

GeoGuessr nie daje obecnie typowego okresu próbnego, więc najlepiej wykosztować się na 1 miesiąc za 9,99 zł. Drugą opcją są tryby wieloosobowe z hostem. Jeśli masz znajomego z kontem PRO, może on zaprosić cię do gry i wtedy nie musisz mieć opłaconego konta. To niezły sposób, żeby przetestować grę za darmo i przekonać się, czy to twoje klimaty.

GeoGuessr jako... e-sport

To nie żart. Społeczność GeoGuessr jest na tyle rozbudowana, że gra doczekała się oficjalnych zawodów. W sierpniu 2025 odbędzie się World Championship w Kopenhadze — z eliminacjami, rankingami i pulą nagród. Jeśli chcesz powalczyć o miejsce na zawodach, plan Elite jest praktycznie obowiązkowy. Dostajesz tam nie tylko dostęp do statystyk i analiz, ale też wcześniejsze wejście do testowych trybów i wydarzeń.

GeoGuessr – warto czy nie warto?

GeoGuessr to dziś coś więcej niż przeklikiwanie się przez mapy. To rozbudowana usługa, która łączy społeczność, edukację, rywalizację i świetną zabawę. Gra doczekała się nawet własnej serii ciuchów dla największych fanów. Czy warto zapłacić za subskrypcję? Jeśli grasz raz w miesiącu — pewnie nie. Ale jeśli lubisz podróżować palcem po ekranie, poznawać świat i rywalizować z innymi — 20 zł miesięcznie za PRO Unlimited to chyba uczciwa cena. Tym bardziej że GeoGuessr potrafi być bardziej uzależniający niż TikTok.