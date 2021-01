Łatka 1.1 uniemożliwia przejście Cyberpunk 2077. Twórcy podpowiadają jak obejść błąd

Cyberpunk 2077 to temat, który nie cichnie ani trochę. Gra od premiery wzbudza od groma kontrowersji, które z każdym tygodniem miały zanikać. Łatki poprawiające błędy, usprawnianie gry, no i mniejsze zainteresowanie samym projektem. To naturalne, że najwięcej szumu jest w dniu premiery — ewentualnie tydzień później. Tutaj jednak wbiliśmy się na nowy poziom — i to nie tylko ze względu na to, że Cyberpunk 2077 był największą cyfrową premierą w tej branży. Niestety, jest też sporo „ale”, przez które o grze dyskutuje się non-stop. Kilka dni temu pojawił się patch z numerkiem 1.1, którego lista poprawek jest imponująca. Niestety — obok nich znalazło się także miejsce na błąd, który uniemożliwia ukończenie zadania. Zrobiło się o nim głośno już w weekend, a teraz przedstawiciele studia oficjalnie zabrali głos w sprawie i podpowiedzieli jak poradzić sobie z błędem, przez który ukończenie zadania jest niemożliwe.